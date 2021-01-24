Мнение: О генеральной репетиции общероссийской революции

24.01.2021, 2:08, Разное

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Фото © ВВС.

Коротенечко по акциям 23 января, которые уже названы прологом к новой революции. Хотя правильнее считать их генеральной проверкой мобилизационного ресурса навальной оппозиции, а не полноценным протестом. Этакой пробой пера перед главным действом.

Многое было традиционным и хорошо изученным за последние 10 лет. Но в то же время появились и неожиданности.

Так, вполне привычными были споры вокруг количества протестующих. По Москве их численность столичная полиция оценила в 4 тыс. чел., западные СМИ, чрезвычайно лояльные к Алексею navalny Навальному – в 40 тыс. чел., директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов – в 50 тыс. чел. Более объективные участники событий говорят о 18-25 тыс. чел., причём не одномоментно, а интегрально. И это, в целом, несколько меньше, чем во время выборных московских протестов лета 2019 года. Что вполне ожидаемо.

Теперь о неожиданностях.

Первое. Неожиданно много населённых пунктов приняли участие в акциях. По оценкам СМИ, разного рода собрания, митинги, шествия прошли примерно в 100 городах. При этом, если исходить в процентах от взрослого населения, явка участников была выше, чем в Москве – 0,4-0,5% против 0,05% в столице. По всей видимости, протестная активность, в том числе связанная с экономическим кризисом и ковидными ограничениями, перемещается в регионы. И это, пожалуй, плохо для команды Навального, которая откровенно плавает в региональной повестке.

Второе. Вопреки ожиданиям, январский протест вовсе не был бунтом школоты, как предрекали оппоненты оппозиционера. Основной костяк – молодые люди 25-35 лет. Несовершеннолетних было всего 4%.



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Конечно, это не строгая #социология, но всё же выборка в 1-2% протестующих вполне репрезентативна.

Третье. Правоохранительные органы действовали жёстко, но всё же не перегибая дубинку. Хотя кое-где росгвардейцев и ОМОН откровенно провоцировали. Фото окровавленных голов лишь единицы в соцсетях, а по инциденту в Санкт-Петербурге власти оперативно пообещали провести проверку законности действий сотрудника правоохранительных органов. Это заметно контрастирует с аналогичным инцидентом 2019 года, когда неизвестный полицейский, ударивший девушку в живот кулаком, так и остался официально неустановленным.

С другой стороны, более 3 тыс. задержанных по стране – это всё же демонстрация силы, пусть и мягкой.

В целом складывается ощущение, что субботняя акция была экспромтом и готовилась в спешке, отчего информирование было поставлено кое-как (мне, например, призыв прийти на Пушкинскую площадь доставили по е-мейл за 8 минут до начала акции). С другой стороны, это может говорить о том, что организаторы изначально сделали ставку на призыв исключительно подростков и молодёжи, задействовав преимущественно Тик-ток и ВК.

То есть, это всё же была репетиция после полутора лет затишья (шествия за Фургала в Хабаровске – это всё же очень специфическая история). По всей видимости, итоги обе стороны могут считать для себя успешными.

Но остаётся главный вопрос: зачем всё это нужно было устраивать именно #сейчас?

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