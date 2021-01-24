Мнение: Нелюдь в погонах

24.01.2021, 2:04, Разное

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В Санкт-Петербурге ОМОНовец нанес удар ногой женщине. Ударил хладнокровно-расчетливо, приготовившись за несколько шагов до женщины.

54-летняя Маргарита Юдина упала, ударившись головой об асфальт. Жертву преступления увезла «скорая». У нее диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, гематома затылка.

Мне не понятно, почему двое, идущих рядом с негодяем, и видившие совершение преступления, не задержали негодяя на месте преступления и не доставили в полицию уже в наручниках? Потому что и сами такие же негодяи и не увидели ничего преступного в действиях коллеги?

Стоит перевернуть ситуацию и представить, что идут трое недоумков и один из них бьет ногой в живот ОМОНовца… Сколько получит этот негодяй? Лет 7-8? Или даже больше? А двое его приятелей пойдут подельниками? Никаких сомнений! И тоже сядут лет на 5-6 каждый. И это будет правильно. Место негодяев с криминальным мышлением – в тюремных камерах. Независимо от того, в погонах этот конкретный негодяй, или обычный гопник.

Но почему негодяй в погонах, ударивший женщину ногой до сих пор не в камере? Почему МВД еще только собирается проводить проверку? Почему ни нелюдь в погонах, ни его подельники до сих пор не задержаны?