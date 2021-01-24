AstraZeneca может сократить поставки вакцины от COVID-19 в Евросоюз из-за проблем на производстве – Reuters

24.01.2021, 1:36, Новости дня

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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca предупредила об уменьшении количества доз вакцины от коронавируса на 60%, до 31 млн доз в первом квартале текущего года. Об этом писало агентство Reuters 22 января cо ссылкой на высокопоставленного чиновника из Евросоюза.

В компании пояснили это производственными проблемами. Такое снижение в количестве поставок наносит еще один удар по кампании вакцинации COVID-19 в Европе после того, как Pfizer и BioNTech на этой неделе замедлили поставки своей вакцины в ЕС.

Британский производитель вакцины согласился поставить более 80 млн доз во втором квартале 2021 года. В пятницу официальный представитель ЕС на условиях анонимности сказал, что компания не смогла предоставить новые планы поставок с апреля по июнь. AstraZeneca заявила, что сокращение доз вакцин связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии, которым управляет ее партнер Novasep.

Ожидалось, что к концу марта AstraZeneca поставит около 80 млн доз в 27 стран Евросоюза, сказал чиновник, участвовавший в переговорах. По его словам, компания планирует начать поставки в ЕС с 15 февраля в соответствии с первоначальными планами.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) должно принять решение об утверждении вакцины AstraZeneca 29 января. Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находится на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек.

В случае успешной регистрации вакцина AstraZeneca станет третьим препаратом, одобренным для использования в Евросоюзе. Ранее ЕМА одобрило американские вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

В декабре прошлого года AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V”. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в конце декабря говорил, что организация, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину AstraZeneca от COVID-19 из-за того, что компания еще не подавала документы для получения разрешения на использование ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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