 

Пушков назвал причину разочарования американцев в администрации Байдена

24.01.2021, 1:34, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти.

«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать», – написал он в своем Telegram-канале.

Пушков пояснил, что новая власть в США «пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины». «Гремучая смесь», – заключил сенатор.

Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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