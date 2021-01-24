 

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии

24.01.2021, 1:34, Новости дня
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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1, толчки ощутили жители многих регионов, включая столицу Боготу, сообщил сейсмологический центр страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 16.12 (00.12 мск воскресенья) на глубине менее 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Барайя, передает РИА «Новости».

По данным местного издания Tiempo, землетрясение ощущалось во многих регионах страны, в частности толчки ощутили жители столицы Боготы и департаментов Уила, Толима и Какета. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке.



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