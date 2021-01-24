Пираты захватили в плен 15 моряков в Гвинейском заливе
24.01.2021, 0:44,
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В Гвинейском заливе пираты атаковали шедшее под флагом Либерии грузовое судно MOZART, в плен захвачены 15 членов экипажа, один из моряков погиб, сообщил портал компании Dryad Global.
Инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе, передает РИА «Новости». Число нападавших неизвестно.
Убитый матрос оказался гражданином Азербайджана. «Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа – 15 моряков — взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые», – говорится в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».
По данным СМИ, пираты отпустили трех членов экипажа: это инженер Фуркан Ярен, главный инженер Суха Татлыгуль и еще один моряк. «Ярен сумел связаться с турецкой стороной и рассказал, что пираты разобрали на их судне почти все навигационные устройства и теперь он ведет корабль практически вслепую», – говорится в сообщении.
В начале января в Африке освободили российского моряка, которого в ноябре похитили пираты с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов.
Напомним, в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России.
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