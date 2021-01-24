 

Пираты захватили в плен 15 моряков в Гвинейском заливе

24.01.2021, 0:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Гвинейском заливе пираты атаковали шедшее под флагом Либерии грузовое судно MOZART, в плен захвачены 15 членов экипажа, один из моряков погиб, сообщил портал компании Dryad Global.

Инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе, передает РИА «Новости». Число нападавших неизвестно.

Убитый матрос оказался гражданином Азербайджана. «Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа – 15 моряков — взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые», – говорится в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».

По данным СМИ, пираты отпустили трех членов экипажа: это инженер Фуркан Ярен, главный инженер Суха Татлыгуль и еще один моряк. «Ярен сумел связаться с турецкой стороной и рассказал, что пираты разобрали на их судне почти все навигационные устройства и теперь он ведет корабль практически вслепую», – говорится в сообщении.

В начале января в Африке освободили российского моряка, которого в ноябре похитили пираты с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов.

Напомним, в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / 11 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

06.10 / Опубликованы шпионские фото модели Infiniti QX60

20.10 / Кириенко пожелал победы Нурмагомедову в поединке против Гэтжи

16.07 / Фаучи уверен в получении вакцины от коронавируса до конца года

15.07 / Названы причины дождливого лета в Москве

21.08 / Европа ни в какую не хочет принимать Белоруссию за свою

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

08.10 / Суд одобрил УДО националисту Дацику

06.12 / Компания Apple обещает окрашивать свои MacBook в «настоящий черный цвет»

04.09 / Новак назвал среднюю цену на нефть в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска