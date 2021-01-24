 

Голикова оценила возможность введения международного сертификата о вакцинации от COVID

24.01.2021, 0:44, Новости дня
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Единый международный сертификат о вакцинации против коронавируса согласовать невозможно из-за множества нюансов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24».

«Да мне кажется, что это (…) невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка», – передает ее слова РИА «Новости».

Голикова пояснила, что о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. По ее мнению, следует опираться на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части.

Ранее Голикова заявила, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.



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