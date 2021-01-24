CNN – «повлиял на поколение подкастеров» — в Лос-Анджелесе умер легендарный интервьюер Ларри Кинг

24.01.2021, 0:42, Новости дня

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Икона американского телевидения Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет после госпитализации с Covid-19, пишет CNN. Как напоминает сайт телеканала, Кинг был ведущим собственного шоу на CNN более 25 лет, в течение которых он записал более 30 тыс. интервью с президентами, кинозвёздами и обычными гражданами.



Reuters

Ларри Кинг, долгое время бывший ведущим CNN и ставший иконой телевидения благодаря своим интервью, умер в возрасте 87 лет, пишет CNN. Как напоминает сайт телеканала, Кинг был ведущим программы «Ларри Кинг в прямом эфире» более 25 лет. Всё это время он брал интервью у кандидатов в президенты, знаменитостей, спортсменов, кинозвёзд и обычных людей. Журналист вышел на пенсию в 2010 году после того, как записал более 6 тыс. эпизодов своего шоу.

Заявление о кончине Кинге было опубликовано в его аккаунте на Facebook. «С глубокой печалью Ora Media пишет о смерти нашего соучредителя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении. Причина смерти указана не была.

Как напоминает CNN, Кинг имел ряд проблем со здоровьем, а в конце декабря был госпитализирован с Covid-19. «Мы скорбим о кончине нашего коллеги Ларри Кинга», — заявил президент CNN Джефф Цукер.

Как отмечает сайт телеканала, журналист перенёс несколько сердечных приступов. В 1987 году ему было сделано пятикратное шунтирование, что вдохновило его на создание Кардиологического фонда Ларри Кинга для оказания помощи тем, кто не имеет страховки. В 2017 году Кинг сообщил, что у него был диагностирован рак лёгких и он успешно перенёс операцию по его лечению. В 2019 году он также прошёл процедуру для лечения стенокардии. Кроме того, в прошлом году Кинг перенёс личную потерю, когда двое его взрослых детей умерли в течение нескольких недель друг за другом: 65-летний Энди Кинг перенёс сердечный приступ, а 52-летняя дочь Чайя Кинг умерла после того, как ей диагносцировали рак лёгких. У журналиста осталось три сына.

«В эпоху, наполненную звёздными телеведущими, Кинг был гигантом — одним из самых известных интервьюеров на телевидении, принимавшим у себя президентов, кинозвёзд и спортсменов мирового класса», — говорится в статье.

Своей приветливой, непринуждённой манерой поведения, которая отличала его от более напористых телевизионных интервьюеров, Кинг усовершенствовал небрежный подход к формату вопросов и ответов, отмечает сайт телеканала, подчёркивая, что Кинг всегда внимательно слушал собеседников и редко перебивал. «Я ни разу ничему не научился, пока говорил», — любил повторять он.

В течение 25 лет на канале CNN Кинг провёл более 30 тыс. интервью, в том числе, с каждым из действующих президентов США от Джеральда Форда до Барака Обамы. Шоу сделало Кинга одним из главных лиц телеканала и одним из самых известных телевизионных журналистов в стране. Его колонка в USA Today, которая велась почти 20 лет до 2001 года, демонстрировала особый стиль Кинга в печати.

Сегодня влияние Кинга очевидно в отношении поколения ведущих подкастов, которые — намеренно или нет — подражают его разговорному подходу к интервью, замечает CNN.

Лоуренс Харви Зейгер, позже известный как Ларри Кинг, родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, в семье еврейских иммигрантов. Его мать, Дженни (Гитлиц) Зейгер, была родом из Литвы, а отец, Эдвард Зейгер — с Украины. Эдвард умер от сердечного приступа, когда Кингу было 10 лет.

Карьера Кинга в СМИ по-настоящему началась в 1957 году, когда он устроился диск-жокеем на радиостанцию WAHR-AM в Майами. Именно тогда он принял решение отказаться от своей фамилии. «Вы не можете использовать имя Ларри Зейгер, — вспоминал он слова своего начальника на станции. — Оно слишком этническое. Люди не смогут произнести его по буквам или запомнить. Тебе нужно имя получше».

«Не было времени думать о том, хорошо это или плохо, или что скажет моя мать. Я выходил в эфир через пять минут», — писал Кинг в своей автобиографии 2009 года. По словам журналиста, в этот момент на его столе лежала газета, открытая на странице с рекламой компании по оптовой продаже спиртных напитков "Кинг". Генеральный директор радиостанции посмотрел на неё и сказал: «А как насчет Ларри Кинга?»

В 1985 году на канале CNN состоялась премьера шоу «Ларри Кинг в прямом эфире», положившего начало длительному и легендарному проекту, включавшему ряд громких интервью. На протяжении более чем двух десятилетий в эфире шоу было самой популярной программой CNN, а Кинг, вероятно, был самой большой звездой сети, напоминает телеканал.

Кинг покинул CNN в 2011 году, однако продолжал работать до самой смерти. Его программа «Ларри Кинг сейчас» транслировалась на телеканалах Ora TV, Hulu и RT America. «Кинг, казалось, просто не хотел, чтобы интервью заканчивалось», — отмечается в статье. «Мне просто нравится то, что я делаю, — говорил он. — Я люблю задавать вопросы, люблю брать интервью».