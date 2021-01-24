 

FAZ – в минобороны ФРГ указали на необходимость боевых дронов для бундесвера

24.01.2021, 0:42, Новости дня
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Боеспособность бундесвера значительно снижается ввиду отсутствия боевых дронов, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на недавний анализ, проведённый в минобороны ФРГ. По словам члена комитета бундестага по обороне Александра Мюллера, бундесвер не может позволить себе действовать в конфликтах будущего, имея вооружения из прошлого века.


Reuters

Отсутствие боевых дронов имеет куда большее влияние на боеспособность и обороноспособность бундесвера, чем предполагалось раннее, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на недавний анализ минобороны ФРГ. Согласно оценке немецкого оборонительного ведомства, недавний конфликт в Нагорном Карабахе был выигран Азербайджаном во многом благодаря использованию дронов. В анализе также отметили, что успех азербайджанской стороны был также подкреплён недостаточным потенциалом для защиты от дронов со стороны Армении.

Эксперты бундесвера полагают, что разведывательные и вооружённые дроны «будут в значительной степени определять способность вести современные боевые действия», пишет издание. Между тем представители партии СДПГ по-прежнему выступают против принятия на вооружение боевых дронов, отмечает Frankfurter Allgemeine.

По мнению депутата из комитета бундестага по обороне Александра Мюллера, бундесвер практически не располагает средствами защиты от дронов. В связи с этим, Мюллер призвал СДПГ прекратить протестовать против принятия дронов на вооружение. «Мы не можем позволить себе действовать в будущих конфликтах, имея средства прошлого века», — приводит издание слова Мюллера. Он также призвал правительство ФРГ как можно быстрее поддержать создание боевых дронов. 



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