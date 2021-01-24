Le Nouvel Observateur – в Италии целый регион отправили на карантин по ошибке

24.01.2021, 0:42, Новости дня

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Итальянский регион Ломбардия, где сосредоточена экономика страны, целую неделю провёл на карантине из-за неверных данных по количеству заболевших COVID-19, пишет Le Nouvel Observateur. После исправления статистики в регионе ослабят ограничительные меры, а правительство и администрация перекладывают друг на друга вину за произошедшую ошибку.



Reuters

В течение недели экономический центр Италии — регион Ломбардия на севере страны — оставался на карантине из-за ошибки в подсчёте статистики, пишет Le Nouvel Observateur.

Как рассказывает издание, на данный момент регионы Италии в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки распределены по трём зонам — «жёлтой», «оранжевой» и «красной». Каждую неделю научный комитет пересматривает ситуацию и вносит свои коррективы.

Неделю назад Ломбардия попала в «красную зону» по предыдущему постановлению, однако с этого воскресенья северная область страны окажется в «оранжевой зоне». Соответствующий указ подписали в субботу в Министерстве здравоохранения Италии. В новом решении правительство приняло во внимание «пересмотренные показатели» числа заражённых людей, которые постфактум предоставила администрация региона 20 января. В пятницу после их подтверждения власти региона и правительство вступили в ожесточённую перебранку, перекладывая друг на друга вину за совершённую оплошность.

В воскресенье из «красной» в «оранжевую зону» перейдёт также Сардиния. Эта промежуточная зона, в которой со следующей недели окажется 14 итальянских регионов, подразумевает менее жёсткие ограничения: жители могут без разрешения перемещаться в пределах своего города.

В то же время Сицилия на юге и автономная провинция Больцано на севере останутся в «красной зоне» большого эпидемиологического риска. Это обязывает население сидеть на карантине дома и выходить на улицу только на работу или в больницу. При этом только магазины первой необходимости продолжают принимать покупателей.

Что касается «жёлтой», наименее затронутой коронавирусом зоны, к ней относят пять регионов, в том числе Тоскану. Неделю назад в них разрешили открыть музеи.

В заключение Le Nouvel Observateur напоминает, что в Италии с начала пандемии её жертвами стало 84 тыс. человек, а всего заразилось 2,4 миллионов жителей страны.