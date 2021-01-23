 

У СИЗО «Матросская тишина» задержали несколько человек

23.01.2021, 23:56, Новости дня
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У СИЗО «Матросская тишина» в Москве, где содержится блогер Алексей Навальный и куда пошли участники несогласованной акции, задержаны несколько человек.

Рядом на улице дежурят силовики, стоят полицейские автобусы, у журналистов и прохожих проверяют документы и выясняют, с какой целью они находятся на улице Матросская тишина. Тех, кому надо просто пройти по улице, пропускают, передает РИА «Новости».

Наряды полиции дежурят также в прилегающих переулках, оттуда силовики выводят задержанных и сажают в автобусы. Полицейский, дежурящий у СИЗО, пояснил, что в переулках группируются участники несогласованной акции, подходящие из центра города. В настоящее время задержаны несколько человек. Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих.

Позже небольшая группа участников акции дошла до СИЗО со стороны улица Матросская тишина и перпендикулярной ей улицы. Силовики перекрыли движение и быстро оттеснили участников акции с применением дубинок. Еще несколько десятков человек идут от станции метро «Сокольники» по направлению к «Матросской тишине».

Участники незаконной акции бросили фаер на трамвайные пути у «Матросской тишины». Это произошло рядом с перекрытым полицией участком.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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