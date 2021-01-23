В США допустили снятие обвинений с некоторых участников беспорядков в Конгрессе

23.01.2021, 23:56, Новости дня

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Министерство юстиции США рассматривает вопрос снятия обвинений с участников беспорядков в Конгрессе, которые не были причастны к насилию, угрозам и погромам в офисах законодателей, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, власти США опасаются, что возбуждение дел против порядка 800 человек, участвовавших в штурме Капитолия, может заблокировать работу судов по всей стране. Однако некоторые высокие должностные лица считают необходимым послать американцам мощный сигнал о недопустимости политического насилия или хаоса. Прокуроры и сотрудники ФБР полагают, что среди примерно 800 ворвавшихся в Конгресс были те, кто намеренно совершал акты вандализма, но также и те, кто «просто попал в здание вместе с толпой», передает ТАСС.

Однако пока обсуждение возможности снятия обвинений находится на начальном этапе, окончательное решение не принято. The Washington Post отмечает, что власти осознают, что в такой ситуации «на карту поставлено доверие к министерству юстиции и ФБР, учитывая очевидный провал в сфере безопасности и разведки», который вылился в неспособность властей предотвратить беспорядки.

Минюст США к настоящему моменту предъявил более чем 135 лицам обвинения в совершении различного рода правонарушений в здании Конгресса и на прилегающей к нему территории. Ожидается, что в число обвиняемых будет расти. При этом прокуроры собираются в первую очередь возбуждать дела против причастных к насилию, направленному против властей страны. Обвиняемым по этим делам грозит 20 лет тюремного заключения.

Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.