Новый глава Пентагона обсудил с британским коллегой Россию и Китай

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23.01.2021, 23:06, Новости дня
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Новый глава Пентагона Ллойд Остин обсудил в телефонном разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Россию и Китай, а также военные операции в Ираке и Афганистане, говорится в заявлении главы пресс-службы минобороны США Джона Кирби.

«Министры обсудили взгляды на решение стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес, включая меры реагирования на COVID-19, обеспокоенность в связи с набирающим силу Китаем, угрозы со стороны РФ и текущие операции в Ираке и Афганистане», – передает заявление ТАСС.

Глава Пентагона отметил важность повышения расходов Великобритании на оборону в рамках договоренностей по НАТО. «Министр выразил признательность Великобритании за приверженность нашему партнерству в сфере обороны и подчеркнул приверженность США НАТО», – добавил Кирби.

Ранее Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил объявил Россию «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. Он также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе, поддержал поставки американского оружия Украине и обвинил Россию в наращивании военной мощи и «агрессивном поведении в Арктике и во всем мире». При этом Остин выступил в поддержку продления СНВ-3.



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