 

В России во время митингов задержали 300 несовершеннолетних

23.01.2021, 22:43, Разное
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Ранее ряд общественников заявили о том, что организаторы митингов в России вовлекают в них детей. Так, руководитель исполнительного комитета общероссийского движения “Корпус” “За чистые выборы” Алена Булгакова считает, что необходимо ужесточать наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.

Поведение организаторов незаконных акций общественник сравнила с действиями фашистов, которые прикрывались женщинами и детьми.

В пример Булгакова привела незаконные акции в Приморском крае, где оппозиционеры прятались за детьми и пытались провоцировать полицию. “Поскольку понимали, что правоохранители не будут трогать детей, а если будут, то получится “красивая картинка”, – констатировала общественник.



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