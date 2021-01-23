МИД Украины призвал мировое сообщество “более решительно” реагировать на ситуацию с акциями протеста в РФ

23.01.2021, 22:20, Новости дня

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В Украине “с беспокойством” наблюдают за ситуацией в России, где 23 января граждане вышли на акции протеста в поддержку “противоправно задержанного” оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

“К сожалению, российская власть вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права, продолжает применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля. Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции”, – говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что россияне “заслуживают на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также будет уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях”.

“Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира”, – подчеркнули в МИД Украины.

Сегодня в городах РФ проходят массовые протесты в связи с задержанием и арестом Навального.

Протесты в России. Акция “Свободу Навальному!”. Задержаны около 3,5 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Соратник Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные.

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