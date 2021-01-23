 

Боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз – штаб ООС

23.01.2021, 22:20, Новости дня
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Российские оккупационные войска 23 января восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС 23 января в Facebook.

Недалеко от населенного пункта Южное Донецкой области российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вблизи населенного пункта Гнутово Донецкой области боевики дважды открывали огонь по украинским позициям из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Водяного (Приазовье), вооруженные формирования РФ стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/731253494431405/

В пригороде Авдеевки Донецкой области боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного – из ручного противотанкового гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет, заключили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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