Промышленное производство в Украине за прошлый год упало более чем на 5% – Госстат

23.01.2021, 22:20, Новости дня

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Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины от 22 января.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре прошлого года увеличилось на 3,2%. Госстат указал, что к предыдущему месяцу промышленное производство в декабре увеличились на 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – на 1,1%.

Показатели перерабатывающей промышленности в декабре 2020 года увеличились по сравнению с декабрем 2019 года на 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,8%.

Производство в перерабатывающей промышленности за прошлый год снизилось на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,1%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что объемы промышленного производства в ноябре 2020 года восстановились до уровня ноября 2019-го.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

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