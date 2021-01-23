Кузнецова назвала число задержанных несовершеннолетних на акциях протеста

23.01.2021, 22:18, Новости дня

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В ходе несанкционированных акций протеста в субботу было задержано 300 несовершеннолетних в разных регионах, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Всех задержанных подростков уже отпустили, уточнила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Детский омбудсмен отметила, что в регионах, где несанкционированные акции все-таки проходили, дети в основном пришли из-за любопытства. Сотрудники правоохранительных органов задерживали детей до прибытия родителей, маленьких полицейские старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от возможных трагедий, которых не случилось, подчеркнула Кузнецова.

«Сейчас ведется подсчет. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России. В Москве – цифра около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей», – говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка.

В свою очередь член ОНК добавила, что в Москве всех задержанных подростков отпустили из отделений полиции. «Несовершеннолетних доставили в три отдела: Фили-Давыдково, Тверской, Пресненский. В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно», – передает ее слова ТАСС.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального не оправдали надежд организаторов.