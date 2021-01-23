Прокуратура Петербурга организовала проверку применения силы в отношении женщины в ходе протестов

23.01.2021, 22:18, Новости дня

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Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку допущенных в ходе несанкционированных акций нарушений, в частности проверит факт применения физической силы к женщине со стороны силовика.

«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как один из силовиков во время задержания участника протеста оттолкнул бросившуюся к полицейским женщину, после чего та упала на асфальт.

В субботу в Северной столице прошла несанкционированная акция, к которой призывали сторонники блогера Алексея Навального. Сторонникам блогера неоднократно напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

В Москве уже завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.