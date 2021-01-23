В продаже появится дешевый Samsung Galaxy S21 без поддержки 5G

23.01.2021, 22:16, Новости дня

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Южнокорейская компания Samsung все-таки собирается выпустить дешевую версию нового смартфона Galaxy S21. Как сообщает источник, для снижения цены мобильный оставят без поддержки 5G.

Как отмечают эксперты, связь пятого поколения в ближайшие годы не будет доступна во многих регионах мира. Кроме того, есть немало клиентов, которых удовлетворит и 4G, но они хотели бы приобрести подешевле современный гаджет. Маркетологи и инженеры и Samsung предоставляют такую возможность.

Напомним, что недавно производитель представит три новые модели смартфонов Galaxy двадцать первой серии. Все они поддерживают 5G. По имеющимся данным, вскоре появятся еще две модели без возможности передавать данные в формате пятого поколения.