«Полная безнаказанность и негласное одобрение со стороны начальства»

23.01.2021, 22:12, Разное

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Открытое письмо российских адвокатов главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Адвокат Мансур Гильманов после удара лежит на полу ОМВД по Даниловскому району Москвы. Он прибыл в полицию к своему подзащитному

Министру внутренних дел РФ, генералу полиции

Колокольцеву Владимиру Александровичу

Мы, нижеподписавшиеся российские адвокаты, крайне возмущены произошедшим с нашим коллегой, адвокатом Мансуром Гильмановым, в ОМВД РФ по Даниловскому району г. Москвы 21 января 2021 года и требуем наказания виновных, извинений перед нашим коллегой и прекращения порочных практик воспрепятствования профессиональной деятельности защитников в отделах полиции.

21 января 2021 года адвокат Мансур Гильманов приехал в ОМВД РФ по Даниловскому району г. Москвы по просьбе его подзащитного, гражданина республики Беларусь Владлена Лося, которому требовалась юридическая помощь. Согласно объяснениям адвоката Гильманова, после его прибытия к ОВД произошло следующее:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬРассказывает адвокат Мансур Гильманов

«Я направился в дежурную часть отдела ОМВД РФ по Даниловскому району Москвы. Однако около дежурной части сотрудник полиции, находившийся на КПП,

нанес мне удар в ноги, в связи с чем я упал. Далее он потребовал находиться в лежачем положении, руки положить за спину и не сопротивляться.

Я выполнил данные требования сотрудника полиции и не сопротивлялся».

Адвоката Федора Сироша, прибывшего на помощь коллеге, долго к нему не допускали, как не допускали в ОМВД РФ по Даниловскому району г. Москвы и представителя Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области адвоката Татьяну Сустину. Мансура Гильманова, который так и не смог оказать юридическую помощь своему подзащитному и получить ее сам от своих коллег, обвинили в «неповиновении законному требованию сотрудника полиции» — административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП, и оставили ночевать в отделе полиции.

Произошедшее является ничем иным, как вопиющим нарушением прав человека на получение квалифицированной юридической помощи и корреспондирующего с этим права адвоката на беспрепятственное осуществление своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи подзащитному. Немотивированное и грубое применение силы к нашему коллеге, его унижение приказом лежать на полу мы расцениваем как очередной плевок сотрудников правоохранительных органов в сторону адвокатуры.

Мы не первый раз сталкиваемся с произволом в отделах полиции: проблема допуска адвокатов к задержанным в отделы внутренних дел существует давно и только ухудшается со временем. Так, неоднократно адвокаты не могли попасть на территорию ОМВД под предлогом введения плана «Крепость», предусматривающего особый режим при угрозе нападения на отдел. В действительности этот план вводился в момент прибытия защитника и использовался исключительно для недопуска адвокатов на территорию ОМВД.

Особенно часто адвокатов в Москве не пускают к задержанным на мирных акциях протеста.

Случай с Мансуром Гильмановым вопиющий. Адвокату не только не дали исполнить свои профессиональные обязанности, но и применили к нему силу, а затем обвинили в административном правонарушении и задержали. Приехавших к нему коллег не пускали в отдел, чем повторно грубо нарушили нормы Конституции РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Все это происходит потому, что совершающие это чувствуют полную безнаказанность и негласное одобрение таких действий со стороны начальства (никак иначе не объяснить отсутствие должной реакции на случившееся со стороны руководства органов внутренних дел). Все происходящее наносит непоправимый вред институту адвокатуры и вызывает чувство незащищенности у российских граждан:

если их адвоката можно положить лицом в пол и пнуть, то что может произойти с ними?!

Мы требуем уважения к нашей профессии, призванной помогать гражданам в реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи с момента задержания вне зависимости от процессуального статуса задержанного и его политических убеждений. Мы требуем прекращения порочных практик недопуска защитников на территорию ОМВД, мы требуем расследования всех предыдущих нарушений и публичных извинений перед адвокатами. Мы требуем немедленного освобождения Мансура Гильманова, снятия с него всех обвинений и привлечения применивших к нему силу и незаконно задержавших его полицейских к ответственности.

Адвокаты, подписавщие обращение

Письмо открыто для подписания.

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