Путин. Навальный. Народ – Личное мнение
23.01.2021, 21:56,
Разное
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Являюсь ли я фанаткой Путина? Нет. Лично мне поправки в Конституцию были не нужны. Я не Яна Рудковская и не Ксюша Бородина. Я была против.
Смотрела ли я расследования Навального? Да, в отличие от его оголтелых и не очень фанатов, я посмотрела их все от начала и до конца, включая фильм под названием «Дворец Путина».
Фото: Медуза
Верю ли я после этого Навальному и в Навального? Нет, не верю.
И то, что я не верю ни в кого и никому из лидеров, — не самое удручающее во всей этой лично для меня.
Самое удручающее — то, что я не верю в наш народ. Точнее, в его сознательность. Под сознательностью в контексне я понимаю чётко сформулированные цели с детальным планом по их достижению.
Давайте начистоту? Чего, по-вашему, хочет Навальный? Сделать вашу отдельно взятую жизнь лучше? Вы, простите, дебилы?
Алексей хочет быть Президентом России. Он сам хочет быть Путиным.
Навальный жаждет власти, денег, признания. Он спит и видит, как бы въехать в Кремль и во дворец в Геленджике на броневике, повесить там портрет своей облезлой Юли и водрузить свой собственный бюст. Вот чего, на мой взгляд, хочет Навальный.
И для этого ему нужны вы и ваши дети. В качестве массовки, на хребту которой неприятный и очень далёкий от народа Алёшка может втащить себя во дворец власти и сам стать властью.
Повторю: амбиции Навального — не самое удручающее во всей этой истории лично для меня.
Чего хотят митингующие? Хотите правду?
Они хотят движухи. Они хотят видеть падение Путина. А что или кто будет после падения, что будет с ними самими, если падения не случится, они об этом, нарушая УК РФ, не задумываются.
https://t.me/lenamiro/8026
А будет, возможно, уголовный срок.
Они протестуют против, а не выступают за.
Знаете, что привело меня к успеху?
Я исключила из лексикона всего две фразы:
1) Я не хочу.
2) Я попытаюсь.
Вместо того, чтобы не хотеть чего-то, я точно знаю, чего хочу. И я не пытаюсь. Я делаю.
Юлю Навальную запихали в автозак, но уже отпустили. Что изменится в её жизни после этого митинга? В худшем случае, ничего. В лучшем, она станет ещё популярнее, а популярность — это защита от произвола плюс бабки.
Что изменится в жизни публичных писек, зазывающих вас и ваших детей на несанкционированные акции протеста?
Им ничего не будет. Их не побьют, не посадят в тюрьму и гаечный ключ в их эскортограмные и тик-токерские жопы им в СИЗО никто не засунет. Письки находятся под защитой собственной публичности, и эту публичность они укрепляют, примазываясь к берлинскому пациенту с президентскими амбициями.
Что изменится в жизни обычного человека, который примет участие в несанкционированном митинге?
В лучшем случае, ничего.
В худшем — отчислят из института, в который родители его с таким трудом запихали, отобьют почки дубинками, если будет сопротивляться задержанию, и посадят за нападение на представителя власти, если дурачок накинется на полицейского.
https://t.me/lenamiro/8027
Навальный об этом не думает. Знаете, почему? Ему срать. Его цель — президентское кресло, а не ваша отдельно взятая жизнь.
Я — всё-таки из народа. Я знаю, что это такое — быть простым человеком. В политической грызне простому человеку отводится роль броневика, на котором амбициозные товарищи въезжают во власть.
Действующая власть защищена полицией и армией. Оппозиция, которая хочет стать властью, защищена своей публичностью.
Вы не защищены ничем и никем, кроме своего собственного здравого смысла.
Грустно? Очень.
А фигли толку?
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Источник: Лена Миро
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