Путин. Навальный. Народ – Личное мнение

23.01.2021, 21:56, Разное

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Являюсь ли я фанаткой Путина? Нет. Лично мне поправки в Конституцию были не нужны. Я не Яна Рудковская и не Ксюша Бородина. Я была против.

Смотрела ли я расследования Навального? Да, в отличие от его оголтелых и не очень фанатов, я посмотрела их все от начала и до конца, включая фильм под названием «Дворец Путина».



Фото: Медуза

Верю ли я после этого Навальному и в Навального? Нет, не верю.

И то, что я не верю ни в кого и никому из лидеров, — не самое удручающее во всей этой лично для меня.



Самое удручающее — то, что я не верю в наш народ. Точнее, в его сознательность. Под сознательностью в контексне я понимаю чётко сформулированные цели с детальным планом по их достижению.

Давайте начистоту? Чего, по-вашему, хочет Навальный? Сделать вашу отдельно взятую жизнь лучше? Вы, простите, дебилы?

Алексей хочет быть Президентом России. Он сам хочет быть Путиным.

Навальный жаждет власти, денег, признания. Он спит и видит, как бы въехать в Кремль и во дворец в Геленджике на броневике, повесить там портрет своей облезлой Юли и водрузить свой собственный бюст. Вот чего, на мой взгляд, хочет Навальный.

И для этого ему нужны вы и ваши дети. В качестве массовки, на хребту которой неприятный и очень далёкий от народа Алёшка может втащить себя во дворец власти и сам стать властью.

Повторю: амбиции Навального — не самое удручающее во всей этой истории лично для меня.

Чего хотят митингующие? Хотите правду?

Они хотят движухи. Они хотят видеть падение Путина. А что или кто будет после падения, что будет с ними самими, если падения не случится, они об этом, нарушая УК РФ, не задумываются.

https://t.me/lenamiro/8026

А будет, возможно, уголовный срок.

Они протестуют против, а не выступают за.

Знаете, что привело меня к успеху?

Я исключила из лексикона всего две фразы:

1) Я не хочу.

2) Я попытаюсь.

Вместо того, чтобы не хотеть чего-то, я точно знаю, чего хочу. И я не пытаюсь. Я делаю.

Юлю Навальную запихали в автозак, но уже отпустили. Что изменится в её жизни после этого митинга? В худшем случае, ничего. В лучшем, она станет ещё популярнее, а популярность — это защита от произвола плюс бабки.

Что изменится в жизни публичных писек, зазывающих вас и ваших детей на несанкционированные акции протеста?

Им ничего не будет. Их не побьют, не посадят в тюрьму и гаечный ключ в их эскортограмные и тик-токерские жопы им в СИЗО никто не засунет. Письки находятся под защитой собственной публичности, и эту публичность они укрепляют, примазываясь к берлинскому пациенту с президентскими амбициями.

Что изменится в жизни обычного человека, который примет участие в несанкционированном митинге?

В лучшем случае, ничего.

В худшем — отчислят из института, в который родители его с таким трудом запихали, отобьют почки дубинками, если будет сопротивляться задержанию, и посадят за нападение на представителя власти, если дурачок накинется на полицейского.

https://t.me/lenamiro/8027

Навальный об этом не думает. Знаете, почему? Ему срать. Его цель — президентское кресло, а не ваша отдельно взятая жизнь.

Я — всё-таки из народа. Я знаю, что это такое — быть простым человеком. В политической грызне простому человеку отводится роль броневика, на котором амбициозные товарищи въезжают во власть.

Действующая власть защищена полицией и армией. Оппозиция, которая хочет стать властью, защищена своей публичностью.

Вы не защищены ничем и никем, кроме своего собственного здравого смысла.

Грустно? Очень.

А фигли толку?

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