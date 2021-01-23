Мнение: Революционеры и дворцы, угроза свободе слова и миллионы просмотров Навального

23.01.2021, 21:32, Разное

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1. О строительстве резиденции в Геленджике стало известно более 10 лет назад. Удивительно, но за это время российский президент так никогда и не был в этой резиденции замечен. Если это долгострой, то как вышло, что сложнейшие мосты Путин строит за 3-4 года, а свой личный дворец оставляет безо всякого внимания? Если дворец уже функционирует, то почему же Путин там не бывает? И, если смотреть на вещи шире, зачем вообще Владимиру Путину нужен какой-то дополнительный секретный дворец, если у него вполне официально есть, например, роскошнейший Константиновский?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Константиновский_дворец

Я бы ещё понял, если бы резиденция в Геленджике была официально оформлена лично на президента, чтобы тот мог устроить в нём родовое гнездо… Пусть оппозиционеры простят меня за сомнения, но пока что я считаю тезис «дворец в Геленджике принадлежит Путину» притянутым за уши.

Кстати, любовь оппозиционеров к дворцам продолжается уже как минимум полтора века. Вот что об этом пишет коллега monetam:

https://monetam.livejournal.com/1488565.html

Вроде почитываю в метро потихоньку классику по дороге на работу, листаю электронные книжки на своем телефоне… И оттуда лезут эти дворцы проклятые!

Попался “Загадочный человек” Лескова: “Всё, что умели делать тогдашние революционеры, заключалось разве в том, чтобы, едучи с извозчиком, наговорить ему, сколь много стоит армия или чего стоят дворцы; или же дать, солдатику почитать «Колокол». Больше же никто ничего не умел делать, чем вполне и объясняется, что в романах и повестях, где выводились люди, устраивающие революцию, глухо говорилось, что люди эти поехали делать предприятие, а как это «предприятие» надо делать? – того никто не знал.”

Российские императоры действительно тратили немалые деньги на дворцы. При этом не имело особенного значения, любили они лично роскошь или нет. Николай I, как говорят, даже в Зимнем дворце предпочитал спать на жёсткой походной кровати и укрываться шинелью, а летом жил с семьёй в довольно скромной резиденции «Коттедж», которую сложно принять за царский дворец, если только заранее об этом не знать.

Типичные дворцы – это прежде всего здания для государственной работы. Торжественных приёмов, публичных выступлений и прочих мероприятий, которые по неписанным законам дипломатии должны проводиться в максимально представительной обстановке. Второстепенные обиталища царей могли быть разными, но главные создавались с прицелом быть не хуже, чем у монархов или президентов других стран.

Вскоре после прихода к власти революционеры занялись и созданием собственных резиденций. У Сталина, к примеру, было около 20 «дач», из которых сохранилось более десятка. Некоторые из них не уступают роскошью царским, особенно с поправкой на изменившуюся моду:

https://lenta.ru/articles/2018/08/19/stalin/

2. Мнение Александра Скоробогатова о том, к чему всё это может привести:

https://skorobogatov.livejournal.com/62394.html

Понимая, что свобода слова не так уж безобидна, власти многих стран постепенно от нее отказываются. В Америке принимаются беспрецедентные для этой страны меры по зачистке инфополя от того, что могло бы поколебать чью-то веру в верность выбранного страной курса. Ее главный конкурент не отстает от веяния времени, блокируя на своей территории все сколько-нибудь значимые сайты, включая Youtube и Google.

Эти действия государств объясняются тем, что любой власти нужна лояльность подданных, которая зависит от СМИ. Поэтому во все времена государства монополизировали не только силовые ресурсы, но и средства пропаганды. В эпоху интернета стало казаться, что те времена прошли, поскольку теперь каждый может создать собственное СМИ и на смену монополии пришла свободная конкуренция. Но главные державы планеты продемонстрировали миру, что проблема конкуренции пользователей решается за счет по-прежнему сохраняющейся монополии на каналы распространения их взглядов. Как в старые добрые времена государство контролировало одни радиостанции и глушило другие, так и сейчас неугодных блокируют, пользуясь монопольным положением платформ, на которых можно высказываться.

В нашей стране пока царит полная свобода – можно смотреть, слушать и читать все, что угодно без усилий на обход тех или иных блокировок. Пока царит, потому что в остальном мире все уже возвращается на круги своя в плане свободы слова и политической цензуры. Возможно, что с традиционным для нас запаздыванием и мы через некоторое время пойдем по тому же пути. И хотелось бы, чтобы это время наступило как можно позднее. У нас нет и в ближайшее время не будет своего Youtube, и, если наши чиновники, подобно своим китайским коллегам, его заблокируют, а вместе с ним и другие основные мировые интернет-платформы, жизнь станет гораздо скучнее.

Боюсь, что ролики Навального приближают эти времена, в чем и будет состоять их главный эффект для нашей страны.

Лично я пока что вижу со всех сторон масштабнейшую артподготовку к бану Ютуба в России. Меня это не слишком радует, так как у меня у самого есть там небольшой канал, однако принципиальное решение, похоже, уже принято.

3. Виктор Мараховский выдвинул гипотезу, откуда у роликов Навального на Ютубе берутся миллионы просмотров, хотя на оппозиционные митинги призыву Навального собираются лишь тысячи:

https://t.me/vmarahovsky/1761

…когда вышел великий фильм о великом дворце, в моей ленте было мною встречено одно-единственное по-настоящему яркое, боевое, огненное, радикальное и пафосное обсуждение. Это было обсуждение в цукербук-аккаунте пожилого журналиста из Латвии (молодых там, кажется, уже и нет) с участием избранной публики.

Так вот, ув. друзья: все участники дискуссии посмотрели разоблачительное видео. Все были восхищены, растроганы, раздавлены, уничтожены. Все брызгали эмоциональностью, как будто на дворе 1987 год, им по 17 и выступает группа Кино.

Однако в действительности среди участников, десятки их, не было ни одного проживающего в России и никого младше полтинника. Это были почтеннейшие ветераны местной светской хроники, интриг и прочей провинциальной жизни, а также эмигрантское отребье, которому хватило только на Юрмалу.

…Мне кажется, ув. Родина иногда недооценивает пресловутый “русский мир” – то есть своего информационного двойника, сделанного из русскоязычных и всё ещё умеющих кое-как в русский экс-братьев, а также эмигрантов.

А этот мир-двойник огромен (десятки миллионов живых поскрипывающих людей от Ашкелона до какого-нибудь Спрингфилда, штат Покахонтас) и чрезвычайно активен, потому что делать ему один чорт нечего – особенно сейчас, когда в нём сплошной локдаун.

Они все ещё никогда не жили так плохо, как при Путине; им всем известны гонения на таких людей, чьи фамилии мы даже не слышали (про них дудят местные русскоязычные ресурсы, работающие на деньги европейских налогоплательщиков), у них даже с успехом выступают специальные российские звёзды (подчас совершенно неизвестные нам).

Возможно, именно в этом мире-двойнике кроется ответ на вопрос, почему знаменитые Миллионы Просмотров конвертируются в совсем не миллионы выходящих на улицы.

Они бы вышли, но годы, километры, ковидные препоны и отсутствие виз.

Впрочем, есть и другое объяснение: Ютуб просто безбожно проталкивает определённые темы в рекомендациях.