 

Суд арестовал сотрудника спецподразделения “Альфа” Расюка по делу о подготовке убийства генерала СБУ Наумова

23.01.2021, 21:30, Новости дня
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для сотрудника спецподразделения “Альфа” Андрея Расюка, подозреваемого в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. О приговоре рассказала пресс-служба СБУ в комментарии “Украинской правде” 23 января.

“Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в подготовке к убийству руководителя одного из подразделений СБУ”, – сообщила служба.

По решению суда 23 января Расюка отправили под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.

22 января главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января сказал, что убийство Наумова планировалось в сговоре несколькими лицами. По его словам, организатор предложил $50 тыс. за совершение преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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