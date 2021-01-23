Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

23.01.2021, 21:30, Новости дня

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22 января в мире установлен новый рекорд суточной смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В эту дату на планете скончалось 16 284 больных с COVID-19, что на 112 смертей больше, чем 14 января, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

Всего с начала пандемии в мире скончалось, по информации ВОЗ на 23 января, почти 2,1 млн инфицированных.

Число случаев COVID-19 достигло в мире 96,877 млн. 22 января ВОЗ зафиксировала почти 632 тыс. новых больных; 23 января, по предварительным данным, – 600 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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