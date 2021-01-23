 

В СПЧ потребовали расследовать вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

23.01.2021, 21:28, Новости дня
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Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста, отметив, что видит в этом вмешательство извне.

«Отвратительная история, это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен. Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно», – приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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