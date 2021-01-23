В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»

23.01.2021, 21:28, Новости дня

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Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны РФ сообщало, что Черноморский флот РФ следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов РФ могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.