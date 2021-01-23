В РФ представлен тонкий ноутбук Porsche Design Acer Book RS

23.01.2021, 21:28, Новости дня

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Разработчиками нового тонкого ноутбука Book RS стали компании Acer и Porsche Design. На днях они официально представили устройство на российском рынке, сообщив, что в продажу компьютер поступит по цене более 200 тысяч рублей.

Ноутбук относится к премиальному классу, отсюда и высокая цена, отмечают эксперты. В основу конструкции положен процессор Core i7 одиннадцатого поколения.

Внешний вид разработан по правилам минималистического дизайна. Однако при изготовлении корпуса использован металл и углеродное волокно, благодаря чему ноутбук отличается особой прочностью. Экран 14-дюймовый сенсорный. При открытии клавиатура немного приподнимается, что позволяет улучшить охлаждение.