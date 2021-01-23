 

В РФ представлен тонкий ноутбук Porsche Design Acer Book RS

23.01.2021, 21:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Разработчиками нового тонкого ноутбука Book RS стали компании Acer и Porsche Design. На днях они официально представили устройство на российском рынке, сообщив, что в продажу компьютер поступит по цене более 200 тысяч рублей.

Ноутбук относится к премиальному классу, отсюда и высокая цена, отмечают эксперты. В основу конструкции положен процессор Core i7 одиннадцатого поколения.

Внешний вид разработан по правилам минималистического дизайна. Однако при изготовлении корпуса использован металл и углеродное волокно, благодаря чему ноутбук отличается особой прочностью. Экран 14-дюймовый сенсорный. При открытии клавиатура немного приподнимается, что позволяет улучшить охлаждение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Шумер призвал разведку объяснить сообщения о российских наградах для талибов

15.07 / Экс-генпрокурор Сешнс проиграл на праймериз по выборам в Сенат в Алабаме

18.09 / В Минске оценили резолюцию Европарламента по Белоруссии

15.11 / Зеленский: Кто-то считал потери, если в кино или рестораны вообще не будет кому ходить?

05.07 / Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

15.08 / “Вас используют, как пушечное мясо”. Лукашенко призвал белорусов не участвовать в акциях протеста

30.09 / Эксперт оценил предложение Турции к РФ о «сирийском варианте» для Карабаха

06.07 / Guardian – пандемия повергает Латинскую Америку в пучину бедности и хаоса

26.09 / Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

08.12 / Арестович: Парижские соглашения сработали примерно 50 на 50

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска