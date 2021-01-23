 

Компания Xiaomi начала масштабную распродажу смартфонов и умных часов

23.01.2021, 21:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время зимней распродажи, о которой представители китайской компании Xiaomi объявили в России, цены на некоторые модели умных часов и смартфонов будут снижены на 50%.

Например, Xiaomi Mi 10T подешевел на 4 тысячи рублей, а Xiaomi Redmi Note 8 Pro – на две тысячи. Умные часы Amazfit GTR 47mm можно купить во время акции менее чем за 11 тыс. рублей, тогда как ранее они стоили на две тысячи больше.

Также продавец снизит цену на робот-пылесос Vacuum-Mop на три тысячи рублей. Теперь его стоимость в ризнице составляет 21 тыс. 990 руб. представители компании-производителя советуют пользоваться случаем, чтобы сэкономить деньги на приобретении подешевевших товаров. Ведь срок действия предоставленных скидок ограничен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / В Армении назвали «чудовищным» обстрел храма в Карабахе

18.10 / Россия оказалась в первой пятерке стран с самой высокой ценой на iPhone 12

11.11 / В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

13.01 / В Бразилию запланировали поставить 150 млн доз «Спутник V»

16.08 / Разработаны новые методы исследования алмазов

04.07 / Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

14.09 / Суга избран главой ЛДП Японии и, вероятно, сменит Абэ на посту премьера

06.09 / В Абхазию начались поставки электроэнергии из РФ на время устранения аварии

14.07 / Опубликовано новое видео взрыва на пути российского патруля в Сирии

26.06 / Маска, я тебя знаю – фотобудки в Бельгии приспособили для выпуска оригинальных защитных средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска