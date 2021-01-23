Компания Xiaomi начала масштабную распродажу смартфонов и умных часов

23.01.2021, 21:28, Новости дня

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Во время зимней распродажи, о которой представители китайской компании Xiaomi объявили в России, цены на некоторые модели умных часов и смартфонов будут снижены на 50%.

Например, Xiaomi Mi 10T подешевел на 4 тысячи рублей, а Xiaomi Redmi Note 8 Pro – на две тысячи. Умные часы Amazfit GTR 47mm можно купить во время акции менее чем за 11 тыс. рублей, тогда как ранее они стоили на две тысячи больше.

Также продавец снизит цену на робот-пылесос Vacuum-Mop на три тысячи рублей. Теперь его стоимость в ризнице составляет 21 тыс. 990 руб. представители компании-производителя советуют пользоваться случаем, чтобы сэкономить деньги на приобретении подешевевших товаров. Ведь срок действия предоставленных скидок ограничен.