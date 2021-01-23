В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

23.01.2021, 21:24, Разное

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Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления.

Следователи утверждают, что пользователь социальных сетей опубликовал «сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества» во время акции в поддержку политика Алексея Навального.

Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался 20-летний житель Новосибирска, его имя не сообщается. Дома у него прошел обыск, полиция допрашивает свидетелей.

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