 

Мнение: Ливийский пленник

23.01.2021, 21:23, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Большое интервью вернувшегося из ливийского плена социолога Максима Шугалея, который лишь недавно был освобожден из неволи после многочисленных переговоров с ПНС и турецкими "посредниками". Много интересных подробностей о происходящем в Ливии и реалиях заключения в ливийской тюрьме, некоторые из которых живописали в двухсерийном фильме "Шугалей",который конечно не был шедевром на все времена, но внятно показывал, что из себя представляет ПНС Ливии и что происходит в Ливии после "наступления свободы".

Ну а Шугалей крутой мужик, несмотря на все – не сломался и смог дотянуть до освобождения.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Мнение: На эмоциях

27.10 / OnePlus нарушила старое обещание и выпустила бюджетный смартфон Nord N100 с поддержкой карт памяти

03.10 / Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки

10.12 / Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен

30.07 / Объявлено о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

14.07 / Главные книжные новинки лета

17.07 / Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

23.11 / Новое исследование CDC подтвердило необходимость ношения масок в публичных местах

16.10 / Горбачев: нерастоптанная мечта

05.08 / Мнение: Мир который я хочу потерять. Интерсубъективное.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска