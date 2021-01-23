“Иногда меня заносит”: Стас Костюшкин признался в большом количестве негативных черт характера

23.01.2021, 21:20, Разное

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Популярный певец Стас Костюшкин недавно стал гостем телепередачи “Секрет на миллион”, в рамках которой поделился со зрителями интересными фактами из своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость упомянул о большом количестве собственных черт характера, доставляющих дискомфорт его близким людям.

Как выяснилось, особенные неудобства своим неоднозначным поведением певец доставляет самому близкому человеку – супруге Юлии Костюшкиной. Так, кумир слушателей пояснил ведущей шоу Лере Кудрявцевой, что не так давно, вернувшись домой, “наградил” возлюбленную массой нелестных эпитетов. Спутница жизни записала откровения супруга на диктофон, прослушивание записи с которого заставило исполнителя сожалеть о сказанном. “Меня иногда заносит. Я люблю покой, но когда меня начинают дергать за хвост, то все выливается. Еще я все время ору. Я выплескиваю эмоции, потом сильно жалею”, – упомянул звезда сцены.

К слову, жена певца сделала ответное признание по поводу выходок мужа. Выяснилось, что три года назад семейная пара уже обсуждала перспективу расторжения брака. В тот момент после очередной размолвки исполнитель улетел в Таиланд, уведомив супругу о намерении развестись с ней по приезду. “Но потом в отпуске он начал писать мне, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу простить все”, – резюмировала Юлия Костюшкина.