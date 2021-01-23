Мнение: Казанский феномен

23.01.2021, 21:14, Разное

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Даже в Казани, где на любых выборах система цинично выдает протоколы с цифрами под 90% поддержки хоть Путина, хоть «Единой России», хоть местных путинят и едиряд, люди вышли на очень многочисленный для Казани протест. Это, как минимум, феноменально.

Понятное дело, что протестующих начали винтить и запихиывать в автозаки.

И мне вот что интересно.

Каждый раз, когда силовики выходят на улицу в боевых расчетах, их инструктируют, предоставляя информацию о «вероятном противнике».

Вот мне и интересно, что вчера говорили полицейским и росгвардейцам? Как объяснили необходимость жестко задерживать людей, не бьющих витрин, не переворачивающих и не поджигающих автомобили, протестующих мирно и без оружия?

На снимке: Казань, 23 января 2021 года, фотографии отсюда и отсюда