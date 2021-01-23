Личное: “Платье было скромней”

23.01.2021, 21:02, Разное

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Для самостоятельного разбора.

Кто автор и так далее.

ice_storm777

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Благодарю Вас за уникальный в своём роде контент, благодаря которому мне удалось улучшить свои границы и подрастить самоуважение.

В работе и экономике всё ок, руководящая позиция, купила кВ в собственность. Есть любимые хобби, мне никогда не скучно сомой с собой.

Мне 35 лет. Отношений никогда не было. Либо секс-онли, либо френдзона.

Сейчас полное затишье тк по-старому уже не хочется, а по-новому ещё не научилась.

С друзьями, коллегами, клиентами и просто новыми знакомыми мне легко быть спонтанной, я вижу взаимный интерес, и даже восхищение, многие негодуют мол ну как такое может быть, что ты одна? Я отвечаю, что пока не встретила своего человека, и перевожу тему. Многие думают, что у меня высокая планка, выбрала бы уже хоть кого-то, а на самом деле никакой очереди нет. А те кто выбирают меня не нравятся мне.

Но как только мне вдруг кто-то приглянулся, замираю от незнания как «сервировать» вести себя и развивать отношения в балансе, стопорится на месте равномерного обмена шарами и шагами, начинается путаница, теряется спонтанность, начинается поиск стратегии с искаженным видением, в короне равенства, и конечно оказывается провальной, хотя начало всегда с хорошей динамикой, со стороны мужчины.

К слову с ресурсом любви все грустно, с помощью Вашего блога очень надеюсь его прокачать и обрести счастье, любовь и семью.

Имидж обычный ничем ярко не выделяющийся, достаточно скромный, сдержанный, в основном классика и кэжуал. Фигура спортивная, но не худенькая. Внешне симпатичная, мужчины говорят, что красивая и мощная энергетика.

Нормальные мужчины внимание обращают, но близко не подходят, из крепости меня достают только бабники и казановы.

Моя зарождающая история:

перед НГ меня пригласили на вечеринку в загородный дом, где было много мужчин и женщин, мы приехали туда с моей коллегой, она мой сотрудник, но по иерархи, я больше ее наставник, чем начальник, хотя увольнять у меня тоже есть полномочия.

Настроение в тот вечер было отличным, спонтанным, было очень весело, мы с коллегой выглядели прекрасно, вокруг нас собрались все самые красивые мужчины, отчего настроение было ещё круче, среди них оказался А., мне он сначала не понравился, а понравился другой – К, на нем я не залипала, просто отметила его для себя, он пригласил на медляк и предложил выпить на брудершафт, поцеловались просто чуть коснувшись губами, и тк внимания было предостаточно и спонтанности было море, хотелось купаться в этой эйфории и пообщаться со многими, а не только с одним.

От этого получился крючок для А., (как мне показалось) я ему улыбалась и невербально привлекала, (для меня это была как игра, очаровать как можно больше мужчин в тот вечер) но тут же забывала о нем, закружившись в других местах. Он всегда был где-то рядом.

В эту ночь я ушла спать не думая ни о ком.

На следующий день мы все вместе завтракали я с коллегой, ещё одна нашла знакомая и все эти мужчины, которые нас в тот вечер окружали, получился некий наш обособчик, шутили, вспоминали про эпизоды ночи, про тех кто вышел из под своего контроля, и кто с кем замутил.

А. молчал, слушал, я его не замечала, а следила за К.

Потом были активности снежки, гулянки, баня, чаепития, я в баню не пошла, стеснялась незнакомых людей и пошлого контекста, а вот коллега моя туда ходила, потом оказалось, что зря, поплыли в чатики «левые фотки»

Вечер, новая вечеринка, у меня уже настроение было без азарта.

К, переключился на мою коллегу, она выглядела очень сексуально, у меня платье было скромнее. Я расстроилась и ушла спать рано, в 00:00 примерно, а моя коллега гуляла до утра, и похоже, со всеми ближе познакомилась. Я предпочла светскую дистанцию. Коллега сказала, что К. спрашивал про меня, почему я рано ушла.

На след день все разъехались по домам.

Я по-прежнему ни о ком всерьёз из мужчин не думала, а лишь улыбалась как классно провела время. Это было в воскресенье.

В будний день на работе, моя коллега между делом рассказывала, что общается там со «всеми» и с К. и с А. я взгрустнула, что она с ними законтачилась, а мне никто не написал. И я забила. Прошла неделя.

В новогоднюю ночь мне неожиданно приснился А. (во сне был секс с ним) утром я проснулась и написала ему

Я: А., с Новым годом 🌲

Он: Ариииииина прииивееет 😁

Он: С Новым годом! 😉

Я: Привееет, Ааааа!!! 😁

Я: я 1 января как проснулась, тебе сразу написала, потому что ты мне приснился 🤷‍♀️

Он: Да ладно?))) Я специально зашёл в твой сон )))

Я: Да, я точно уверена, что это был ты во мне. Я в шоке )) (примечание: «во мне» была случайная опечаточка по Фрейду)))

Я: Ой во сне

Он: ))))

Он: Ммммм

Он: И что же там было?! Так интересно 😁

Я: Потом расскажу 😊 как-нибудь ))) (постеснялась говорить, что секс)

Он: А мы с ребятами катаемся. Кривые, косые но на гору нужно идти 🙈 (оказалось он уехал в горы на НГ)

Я: С какими ребятами? С друзьями ?

Я: а я сейчас собираюсь к брату на дачу, тоже с племянником буду на Горках кататься ))

Он: Ага) Арина, чуть позже напишу. Немного неудобно 😉

Дача- класс

Я: 🤗

Он: 🤗🤗🤗

Он: 😁

Он: 😉😉

Позже пишет..

Он: (репостом ответил на мое сообщение)

/Да, я точно уверена, что это был ты во мне./

-Только догнал 😁

Жаль, что это был всего лишь твой сон ))

Два дня нового года 🙈

Наконец он начался. )))

Я: (репостом ответила на его смс)

/Только догнал 😁

Жаль, что это был всего лишь твой сон )) /

-Говорят, что с сны в новогоднюю ночь сбываются 😊😄

Он: (репостом на мой ответ)

/Говорят, что с сны в новогоднюю ночь сбываются 😊😄 /

-Тогда пусть он сбудется, а мы над этим поработаем 😊

Потом была обычная болтовня о том кто как встретил Новый год.

И он попросил мой номер телефона

Вечером он позвонил, мы поболтали, он сам сказал, что ещё общается с моей коллегой, я сказала: Мммм… поняла, и замолчала.

когда уже прощались он сказал что очень-очень рад общению.

Писал ещё на следующий день коротко

Он: Привет! Как твой день? Баня у вас есть на даче?

Я ответила да, и коротко рассказала что делаем и замолчала, он тоже.

Прошло 3-4 дня, наступило Рождество, повод поздравить.

Я: А, добрый день! Поздравляю С Рождеством 🎄🙌 Как твои дела?

Он: Арина, привет! Спасибо тебе огромное. И тебя с Рождеством Христовым! 🤗🤗. Отдыхаю пока. В Абхазии! Мотаемся по туристическим местам )

Я больше не стала писать, он тоже.

После праздников выйдя на работу, коллега радостно сообщила, что общается с А, в таком тоне, что у них что-то там завязалось. И преподнесла мне это как его инициативу. У меня участился пульс, (поехала моя корона) но виду я не показала, никак не среагировала, а попросила ее вернуться к работе, присекнув лишние разговорчики, она замолчала. ( но я и правда не люблю лишний треп на работе)

Тк мне виден ее монитор, я видела что она переписывается с А, я расстроилась. Видела, что от неё к нему сообщения полотнами, а от него к ней краткие. Любопытство распирало.

И тут поступает предложение снова поехать на тусовку, я сказала, что не могу, другие планы.

При падении моей короны на помощь мне пришла ищейка, когда коллега ушла из офиса, она оставила невыключенным комп, я не удержалась от соблазна прочитать их переписку в веб версии, инициировала общение она, в пошлом доярском контексте, я испытала испанский стыд, за себя, что полезла в чужую переписку, (никогда этого не делала), а за неё, что она клянчила у него свидание, он шланговал ее, но все таки сдался на встречу с ней, (в тот момент когда я читала переписку они ехали друг к другу на встречу), я облегченно вздохнула, что у них ничего не получится с её штурманским подходом.

Но и сама уже не рассчитывала ни на что (он больше мне не писал). На тот момент уже неделю.

После свидания с ней, в тот же вечер в 23:00 он мне написал, я не ожидала, (поздравил со старым нг., и прислал милый новогодний клип).

Он: Арина здравствуй! С этим новым старым годом 😉🎄

Я: Привет, А 😊 Благодарю, очень приятно !

Я тебя тоже поздравляю, сейчас посмотрю видео (посмотрела)

Я: Какой милый и добрый клип, спасибо )

Я: Вспомнила фарфоровый бутик в гуме, там как в сказке (lladro фарфор)

Он: Такой душевный, мне показался. Хотел поделиться 😉

Я: Я заценила) даже немного трогательный

Я: Ты уже вернулся? Надеюсь ты круто отдохнул ) (сделала вид, что не знала о их встрече)

Он: Снега было мало. Решили через месяц повторить))

Он: Как у тебя?

Тут мы ещё немного пообщались, он сам проявил желание прислать пару фото с отдыха и прислал 11, но только закаты, горы, море, себя не присылал, я написала, что красивые фотографии и отметила ещё, что в вк у него тоже очень красивые фотографии с Азии.

я попрощалась первая, написала спокойной ночи, он тоже написал, спокойной.

Через день, утром, когда я ехала на работу, отправила ему песенку в вк.

Сказала, что может быть она ему понравится. Ответил приятно, пожелал доброго утра, тоже отправил песню и спросил поеду ли я на вечеринку, (не предложил, а просто спросил) я сказала, что нет, другие планы, и спросила, а он? Он сказал да, конечно.

Приехав на работу, коллега выглядела счастливой, краем глаза увидела, что они переписываются. Расстроилась. И написала ему в вк.

Я: А, могу я попросить тебя не говорить (моей коллеге), что мы общаемся, пожалуйста, она поделилась, что вы общаетесь и она заинтересована, а я не хочу обсуждать с коллегами вне рабочее своё личное общение.

Он: Я даже не знаю, как назвать наше “общение” оно чисто наше, и сомневаюсь что будет вторая встреча. А то что касается тебя- конечно не скажу. Это не в моих правилах. Тем более она сказала, что ты её руководитель. (я сама не говорила, говорила, что просто коллеги)

Я: благодарю 🙏

Он: Я тебя вначале проинформировал, что с ней переписываюсь…. Просто всё равно рано или поздно это бы стало известно… Чтобы не было неприятных мыслей

Я: Да, спасибо, тоже не люблю интриги и расследования 😁

Больше я не писала он тоже.

Прошло ещё 5 дней появился повод (Крещение) ему написать

Я: А, привет ! 😊

Как твои дела? Не замёрз там !?) морозы крепкие, настоящие – крещенские) с праздником ! Пусть в этот день Господь проявит к тебе свою милость и простит за все грехи 😁

Он: Арина, привет! Давай наберу чуть позже! Тебе восколько удобно будет?

Я: Я сейчас в транспорте , примерно в 19 удобно будет

Он: Ок

(я в этот момент ездила по делам, и очень замёрзла).

Я: А , а что если созвонимся через 1,5 часа, я как раз уже буду дома? Удобно будет ?

Ато я сейчас ездила по делу, уже вышла. Но такой дубак, ) Некуда даже забежать

Он: ок, но через 1,5 часа не обещаю созвониться, но ок, ладно давай.

Я: Ну если получится

(я уже спустилась в метро, пишет)

Он: Да морозы это ведь не так страшно, когда на улице особо не ходишь ))) И тебя с праздником! Едешь купаться? ))

Он: Вообще купание практикуешь?

Я: Нам не страшны никакие морозы, пока мы в тёплых штанах )

Я: купание практикую, ныряла много раз, чтобы засвидетельствовать свою веру))

Он: и сегодня ?

Я: Сегодня нет, нет компании подходящей

Он: Ммммм

Он: Ну давай я буду компанией ?😁

Я: Серьезно ? 😄

Он: Если ты будешь нырять три раза

Он: Я не обещаю

Я: У меня пошли мурашки )) как холодно 🥶

Он: Я правда сам не особо хочу, но посмотрел бы

Я: Может вместе просто посмотрим 😂

Он: Неа, кто-то должен нырнуть

Я: На цуефа?))

Он: 🙄?

Я: На камень ножницы бумага

Он: А ты где территориально

Я: там то там

Он: знаю, я там работаю

Он: Если нырнёшь- подам тебе полотенце

Я: Ну это смотря кто выиграет )) может быть я тебе 😉

Он: Я то не хочу в этот раз

Я: Ой всё))

Я: Что тебя останавливает ?))

Он: Для меня это всегда было ради “fun”, но сейчас не особо охота

Я: Ну и ладно )) не будем нырять) Я тоже не каждый год, а по особому случаю

Он: Давай созвонимся. Через 30 мин сможешь?

Я: Даа, я уже почти добралась заезжаем в жк

Он: ок

(тк я сместила время звонка в назначенное время звонка пишу сама)

Я: Первый- первый, я второй, как слышно? Приём! 😊

Он: Теперь мне нужно немного времени. От 10 до 20 мин

Я: Да без проблем, я дома в тепле ))

Позвонил, спросил, ну что выбираешь купальник? Я сказала, да, конечно. Потом пообщались просто, светски. Спросил ещё раз у меня еду ли я на ту тусовку, я опять ответила, что у меня другие планы.

Я спрашивала у него про него, что он любит, как проводит время, какая сфера деятельности, не рисовался, шутил, что работает строителем, хотя я знаю (коллега сказала, что он офицер в отставке) просто беседа получилась.

После разговора, через 3 часа он прислал мне видео с места, где люди ныряли в прорубь, он сказал что сам не стал.

Я: а я искупалась у истоков водопровода 😂 и теперь природно лежу в позе шивасана

Кайф ))

Он прислал смайлики. Я больше не писала, он тоже.

И все пока тишина.

На след день, я все таки решилась поехать в загородный дом и оплатила участие.

Но думаю, может все таки не ехать?

Не знаю теперь как себя вести, как дальше действовать, чтобы не убить пусть небольшую но динамику.

Буду Вам очень благодарна за разбор.

Спасибо, от души!