Несанкционированная акция в Москве завершилась

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23.01.2021, 20:52, Новости дня
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Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».

Участники акции покинули площадь, все выходы на нее перекрыты полицейскими. Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро «Тверская» и «Пушкинская». Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная», на данный момент по дорогам рядом спокойно ездят машины, но сквер еще закрыт на вход, машины силовиков уезжают от места, где ранее были столкновения с протестующими. От «Трубной» уезжают машины полиции и автобусы с силовиками, в то же время часть бойцов ОМОН остается на месте, передает РИА «Новости».

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального не оправдали надежд организаторов.



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