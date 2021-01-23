В Евросоюзе прокомментировали несанкционированные акции в России

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23.01.2021, 20:52, Новости дня
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал незаконные акции в России, отметив, что с беспокойством следит за событиями.

«Я с беспокойством слежу за разворачивающимися в РФ событиями. Сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключениях интернета и мобильной связи», – написал Боррель в своем аккаунте в Twitter.

Он также напомнил, что в понедельник на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе будут обсуждаться «дальнейшие шаги» по отношению к России.

Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.



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