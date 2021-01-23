В Санкт-Петербурге возбудили дело по факту нападения на сотрудников ДПС

23.01.2021, 20:52, Новости дня

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на Сенатской площади на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), охранявших общественный порядок на незаконной акции в центре города, сообщили в СУ СК РФ по региону.

«Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – говорится в сообщении управления.

Отмечается, что неустановленный мужчина днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга, в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. «Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан. В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, создана следственно-оперативная группа», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.