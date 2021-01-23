Немецкие предприятия: из–за санкций против России пострадала промышленность

23.01.2021, 20:46, Разное

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Евгения Кривицкая

21 января 2021

Санкции в отношении РФ существенно затронули ряд ведущих отраслей немецкой промышленности — в этом уверены представители 862 компаний, принявших участие в опросе Мюнхенского института экономических исследований ifo. Кроме того, управленцев 196 фирм отдельно опросили по поводу торговой политики в отношении России.

Как отмечают аналитики, больше всего пострадали производители автомобилей и оборудования, химический и электротехнический секторы, а также компании, занимающиеся логистикой. При этом предприятия из восточногерманских земель понесли урон в большей степени, чем те, которые расположены в Западной Германии.

Главные проблемы — бюрократия и импортозамещение

Сами немецкие промышленники главным негативным последствием санкций считают усилившуюся бюрократию, которая затрудняет ведение дел с российскими представителями. Также в список самых больших трудностей опрошенные внесли дополнительные меры контроля, торговые запреты и недостаточные возможности финансирования, причём с обеих сторон. Наконец, не самый приятный аспект происходящего заключается в том, что российский рынок в условиях санкций учится обходиться без импортных товаров, заменяя их отечественными аналогами и продукцией из третьих стран.

«Россия в одностороннем порядке зависит от ЕС как поставщика и как покупателя, но играет подчинённую роль для ЕС как торгового партнера», — комментирует ситуацию один из авторов исследования, заместитель директора Центра международной экономики ifo Ясмин Грёшль (Jasmin Gröschl).

Так, РФ импортирует из ЕС по большей части промышленные товары, но экспортирует преимущественно сырьё, такое как газ и нефть.

Мнение о Nord Stream 2: 50 на 50

Около половины всех опрошенных компаний считают, что они могут выиграть от отмены санкций ЕС. Речь идёт о санкциях, введённых после аннексии Крыма и начала военного конфликта на востоке Украины. А вот относительно скандала с «Северным потоком–2» мнения разделились почти поровну. Так, более 50% опрошенных компаний высказались за то, чтобы завершить строительство трубопровода, а 48% считают, что проект нужно свернуть окончательно.

Тем временем 20 января Европарламент уже подготовил резолюцию относительно нашумевшего газопровода. Согласно тексту документа, который цитирует Der Spiegel, депутаты призывают руководство ЕС окончательно остановить строительство Nord Stream 2 после ареста оппозиционера Алексея Навального.

Но несмотря на растущую внутреннюю критику, Федеральное правительство Германии по–прежнему поддерживает проект. Отношение властей к проекту «не изменилось», заявила в Берлине пресс–секретарь Федерального министерства экономики.

Foto: Anton Watman/shutterstock.com