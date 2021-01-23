Подборка статей из русскоязычного интернета

23.01.2021, 20:46, Разное

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Китайский новейший танк впервые применили в бою

VT4 выполнил свою роль в Нигерии

На территории Нигерии впервые применили в бою китайский новейший танк VT4. Армия Нигерии проводила контртеррористическую операцию.

Операция носила название Tura Takai Bango, пишет Naked Science. Её целью было обезвредить радикальную нигерийскую исламистскую организацию «Боко Харам» (запрещена в России).

Недавно в Нигерию поставили танки VT4. Это не единственная страна, которая купила машины у Китая. Около 50 танков заказал Таиланд. Считается, что VT4 — один из главных конкурентов российских основных боевых танков на мировом рынке.

Известно, что китайский танк имеет новый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1300 лошадиных сил. Машина оснащена также цифровой системой управления огнём, 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 12,7-миллиметровым зенитным и 7,62-миллиметровым пулемётами. Весит танк 51 тонну.

Автор: Ксения Мурашева

Выводы сделаны: эксперты о том, как РФ создать свои соцсети

20 января 2021

Иллюстрация: psm7.com

Как показал недавний опрос EADaily , большинство участников выступают за блокировку западных соцсетей и мессенджеров по примеру Китая и создание собственных российских платформ. О перспективах и проблемах, ожидающих на этом пути, пишет «Октагон». Обозреватель Сергей Аксенов собрал мнения различных экспертов по теме.

Блокировка действующего президента США глобальными интернет-платформами продемонстрировала их реальную власть. Под угрозой не только личность, общество, но и государственный суверенитет. РФ как один из мировых полюсов силы вынуждена дать технологический ответ на новый вызов. Задел есть, кадры — тоже. Для полноценного развития своих социальных сетей нам пока не хватает только широты мышления, уверены эксперты.

Последние недели прошли под знаком осознания миром будущего, в которое заведут человечество процессы, происходящие в США. Внутриполитическая борьба обнажила всю беспомощность «старой» американской власти перед могуществом глобальных интернет-платформ, одним щелчком отрезавших Дональда Трампа от его электората. А это чуть ли не половина Америки. Последствия этого сугубо технологического, на первый взгляд, хода могут быть самые масштабные.

Причина блокировки в том, что предложенная в 2016 году Трампом политическая линия на североамериканский изоляционизм противоречит интересам транснационального капитала, в том числе глобальных IT-компаний, которые могут потерять триллионы долларов прибыли, говорит эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В минусе также оказалась и представляющая их интересы часть американского истеблишмента. Отсюда и реакция.

Цифровая война

Произошедшее можно сравнить с созданием и демонстрацией США мощи ядерного оружия в Хиросиме: мол, мы можем расправиться со своими недругами вот таким страшным образом, а они не могут. Не зря политически обоснованная американская блокировка вызвала в мире яростные споры. Причём не только среди маргиналов — её противником оказалась, например, канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам сенатора Алексея Пушкова, из блокировки Трампа американскими сетевыми гигантами будут сделаны выводы. Зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны:

«Доктрина суверенного интернета становится единственно возможной для России. Теперь необходимо создать её технологическое обеспечение, независимое от Google & Co. Столкновение с американскими сетевыми компаниями — лишь вопрос времени».

Впрочем, иностранные сервисы уже демонстрировали похожий подход в отношении российских СМИ и публичных личностей. Google удаляла размещённые на принадлежащей ей платформе YouTube аккаунты российских ресурсов «Царьград» и «Двуглавый Орёл». В минувшие выходные Роскомнадзор направил в компанию Google LLC письмо с требованием снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр — Москва».

Дело движется к цифровой войне, но, прежде чем вступить в схватку, РФ предстоит подготовить полноценную линейку требуемых для неё «вооружений» — создать и развить свои платформы, поприжать чужие. И здесь есть риск столкнуться с непониманием со стороны сетевой общественности. Если власти хотя бы в силу большей информированности видят угрозы заранее, то обыватель может встретить требуемые новшества в штыки.

Относительная доступность и дешевизна Сети, а также гигантские расстояния делают её незаменимым инструментом коммуникации россиян. По данным ВЦИОМ, на конец 2020 года интернет игнорировали лишь 17 процентов населения. Большинство же активно использует Сеть для общения, а с началом пандемии — и для работы, решения бытовых проблем, образования. Замена привычных американских сервисов даже по веским политическим причинам может расстроить капризный электорат.

Государственные интересы часто воспринимаются как малопонятные обременительные ограничения, пояснил «Октагону» политолог Александр Асафов. Например, в части охраны государственных границ сомнений меньше: люди знают, что это нужно для защиты от множества вредоносных действий. С цифровым пространством пока всё не так очевидно. Но и здесь, как уже известно, возможны и преступления, и терроризм. У США, например, есть программа по нанесению киберударов.

«То же касается и личной сферы, — отмечает эксперт. — Её используют в политических целях. В том числе в цензуре. Российские СМИ неоднократно отключали от глобальных платформ — с их помощью легко нанести прямой ущерб стране: формировать общественное мнение, распространять фейки, сеять панику. Поэтому работа по импортозамещению должна вестись, какой бы жестокой она ни казалась обывателю. В состоянии информационной войны чем-то придётся жертвовать. Это надо было делать ещё несколько лет назад».

Свобода для своих

РФ отличается от большинства стран тем, что у нас есть собственные соцсети, мессенджеры, поисковые системы, почтовые службы. «Яндекс», «ВКонтакте», тот же Telegram — ресурсы мирового уровня. Приобретённый «Газпром-медиа» видеохостинг Rutube его глава Андрей Жаров пообещал сделать не хуже YouTube, а в вопросах монетизации — лучше (хотя многие годы платформа не развивалась). Ещё одна покупка «Газпрома» — сервис коротких видео «Я Молодец» — аналог TikTok, также пока малопопулярный.

Как рассказала руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, несмотря на тотальное изучение программирования в школах, на рынке труда есть определённый дефицит узкопрофильных специалистов. Тренды с точки зрения знаний по-прежнему задаёт Запад, но наши ребята быстро обучаются, переваривают, и тот же Запад начинает их «хантить». Российские компании стараются удерживать молодых людей, ведут их начиная со 2−3-го курса. Зарплата у них одна из самых высоких на рынке. Явного повода уезжать из РФ у таких специалистов нет. К тому же мешают политические ограничения.

«Санкции сказались на российском рынке. Менее привлекательными для переезда оказались те же Штаты, и сложнее это стало сделать. Ограничения по визам, переезд — это трудоёмкий процесс. А программисты — люди тонкой души. Им сложно заниматься организационными вещами. Им комфортно, когда всё уже организовано, — отмечает рекрутер. Поэтому многие наши компании стараются потакать запросам IT-специалистов. И когда те видят такую лояльность, им становится неинтересно смотреть на Запад. Российский работодатель порой оказывается лучше».

Но есть и проблемы. Чувствительная тема — защита персональных данных, отмечают участники рынка. В Европе закон General Data Protection Regulation (GDPR) не позволяет хранить информацию, по которой можно полноценно идентифицировать пользователя. Доступ к ней жёстко регламентирован. По первому требованию пользователя её нужно быть готовым удалить. В РФ всё наоборот: нужно иметь и долго хранить всю возможную информацию о пользователях (например, из голосовых чатов), а это дорого. Поэтому компании вынуждены ограничивать функционал своих сервисов.

«Ещё одно слабое место — патентное право, — рассказал разработчик компьютерных игр Александр Филиппов. — Очень интересным было предложение Павла Дурова превратить Крым в открытую зону, информационный офшор, где не действует американское и любое другое авторское право. Создать этакую пиратскую республику Тортуга. Ведь защищаться патентами должны те, у кого есть что украсть. А у нас ничего нет. У нас самих всё украли. Это даст толчок независимому развитию. Людей в IT-cектор привлекает свобода. А в Штатах никакой свободы уже нет».

Успех мессенджера Telegram говорит в пользу того, чтобы прислушаться к идеям его создателя, отмечает эксперт. После американских блокировок и объявления о передаче WhatsApp данных пользователей Facebook число абонентов Telegram превысило 500 миллионов. Среди них Реджеп Эрдоган и Биньямин Нетаньяху. На Западе уже почуяли запах денег, которые могут принести проекты российского бизнесмена. На днях консорциум инвесторов захотел купить долю в Telegram, оценив мессенджер в 30 млрд долларов (!). Дуров отказался.

Рынки сбыта

Об экономической схеме развития российских интернет-ресурсов участники рынка высказывают разные, порой крайне оригинальные мнения. Сервисами должен заниматься бизнес, говорит Александр Филиппов, но условием окупаемости является наличие достаточного рынка. Китай отгородился от мира файерволом благодаря численности населения: тамошний капитал понял, что создание аналогов западных сервисов для внутреннего использования позволит заработать. Российский рынок даже вместе с республиками на порядок меньше китайского.

Для того чтобы развить компании до уровня GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Applе, Microsoft), нужен мировой рынок. Тогда нам придётся подчиниться закону доллара, пояснил «Октагону» президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров. Но США печатают эти доллары, а значит, от наших компаний потребуют перейти в американскую юрисдикцию и стать для РФ врагами. Следуя их правилам, с точки зрения финансов мы свой потенциал реализовать не сможем. Выходом может стать договорённость, например, с Китаем о совместных действиях. Но это очень опасно — Китай такой же «друг», как Америка.

«Другой вариант — стать лидером движения технологического неприсоединения. Страны, которые не хотят присоединяться ни к Китаю, ни к США, понимая, что РФ является равным, а не большим партнёром, чем они, могут с нами договориться об объединении рынков и создании общих платформ», — говорит Валентин Макаров. — Причём эти платформы не должны принадлежать какому-то одному инвестору. Это даст ему лишнюю власть. Нужна новая модель ведения бизнеса, более прогрессивная, чем существующие. Цифра даёт такой шанс. Государство софинансирует открытые платформы на базе свободного ПО, в этом участвуют компании, но не становятся собственниками того, что сделано. Платформа становится общей, принадлежит всем участникам».

За счёт такого подхода снижается стоимость платформы, к тому же нет прибыли, которую получал бы один из участников и потом мог бы доминировать. Множество участников обеспечивают безопасность, тестирование, проверку и поддерживают её функционирование. А частные компании делают на базе этой платформы приложения. Прибыль будут получать от приложений. Такая форма не опасна для государства — оно участвует в процессе и контролирует его и при этом даёт все возможности пользователям.

«Нам нужен свободный условный Google, который функции определяет, но не имеет права влиять на социум и политику государства, — резюмирует Макаров. Этот подход уже обсуждается некоторыми лидерами бизнеса».

Протекционизм — хорошо

С 1 апреля иностранные производители будут обязаны предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства: ПК, смартфоны и планшеты, Smart TV. Для сторонников разумного протекционизма список обязательного ПО звучит как неземная музыка. Среди отобранных программ — поисковик, браузер, диск и карты от «Яндекса», мессенджер, соцсети, голосовой помощник и новости от Mail.ru, а также платёжная система «Мир», «Мой офис», «Госуслуги», «Антивирус Касперского» и другие. Перечень утверждён распоряжением Правительства и может пополняться.

Отбором счастливчиков занималось Минцифры, для чего была сформирована комиссия из представителей авторитетных профессиональных ассоциаций. Критерием отбора было число уникальных пользователей программ, что позволяет исключить лоббирование тех или иных сервисов.

Происходящее укладывается в тренд импортозамещения в критически важных областях. Причём, принуждая иностранцев следовать российским правилам, государство постаралось дать послабления своим гражданам. К ним можно отнести бесплатный доступ к социально значимым сайтам, предложенный в своё время президентом РФ. Соответствующий закон внесён в Госдуму в последние дни 2020 года.

Есть и менее заметные, но, пожалуй, более важные изменения в сетевой практике.

Скоро приступит к работе Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), который обеспечит сертификатами безопасности российские сайты.

«Это позволит гражданам гарантированно доверять им, не боясь, что кто-то эмитирует сайт (например, портал „Госуслуги“) для хищения данных граждан, — пояснил изданию смысл новации заместитель директора — директор программ ФГБУ НИИ „Восход“ Андрей Пьянченко. — НУЦ обеспечит независимость российских ресурсов от западных удостоверяющих центров, так как были случаи безосновательного отзыва сертификатов наших сайтов со стороны иностранных центров. Особенность в том, что корневой сертификат НУЦ распространяется не с операционными системами, а с теми криптографическими модулями, которые выпускают наши лицензиаты».

Чужие здесь не ходят

Решимость российского государства обеспечить если не приоритет, то хотя бы более-менее равные условия для отечественных разработчиков объясняется буквально наплевательским отношением мировых интернет-грандов к российскому законодательству.

Facebook уже в течение пяти лет обещает перенести в Россию серверы. И до сих пор компания этого не сделала даже под страхом блокировки, сетует директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Чтобы их не блокировать, изменили российский закон. Им выписали сначала 3 тыс., а потом 4 миллионов рублей штрафа, и обе суммы они демонстративно не выплачивали долгое время. По словам бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, тот же YouTube реагирует далеко не на все требования надзорного ведомства.

«Власти РФ должны рекомендовать не использовать иностранные соцсети, мессенджеры и отдельные куски кода этих площадок на госресурсах. Например, счётчики посещаемости. При их установке владельцы кода получают полный доступ к происходящему на ресурсе, включая его аудиторию, — говорит Зыков. — То же самое при установке так называемого пиксела Facebook, Twitter или Instagram. Они помогают таргетировать рекламу. Аналогичными свойствами могут обладать и кнопки шеринга и другие части кода, которые из Facebook имплементируются на сайт: система авторизации, комментирования и тому подобное. Но все они до сих пор не запрещены даже на госресурсах».

Системным решением проблемы станет закон о суверенном Рунете, позволяющий полностью или частично ограничивать доступ к ресурсам, нарушающим «основополагающие права и свободы человека». Он уже прошёл Госдуму и Совет Федерации, осталось подписать президенту. После этого манипуляции глобальных платформ с российскими сюжетами не останутся без последствий. Впрочем, инициаторы закона называют блокировку теоретической и надеются, что применять закон на практике не придётся. Западные компании должны выполнять российские законы, иначе с ними поступят как в Китае.

Но все эти разумные ограничения можно было бы обойти после запуска проектов космического интернета Илона Маска и британской OneWeb. Важнейшей мерой на пути самостийного приёма такого трафика станет уже внесённый закон, обязывающий провайдеров пропускать его через наземные станции сопряжения, находящиеся на территории РФ. Пиратская же поставка необходимого оборудования слишком сложна и в серьёзных масштабах, скорее всего, невозможна. Это значит, суверенитет РФ в этой части останется неприкосновенным.

Запрет не обязательно должен быть тотальным, резюмирует Александр Асафов. Можно ограничивать внешних игроков, предлагать российские аналоги. Хотя на данном этапе это звучит забавно. Выстроить машину, аналогичную тому же YouTube, сложно. Но надо осознать ущерб, который может быть нанесён тем же самым обывателям при помощи этих сервисов. Если раньше целесообразность работы с глобальными платформами воспринималась неоднозначно, то скоро это станет необходимостью.

Наценка за русский язык или как можно “убить” собственный ресторан

Немного продолжу тему языковой политики.

Я раньше часто бывал в Грузии и вообще меня много чего связывает с этой страной. Там я никогда не сталкивался с какой-либо дискриминацией по языковому или национальному признаку. Конечно там есть такие моменты, но обычно они сглаживаются. В Тбилиси практически все говорят по-русски. Если кто-то не говорит, то этот человек или совсем молодой, либо приехал в столицу из периферии.

Но вот когда в 2019 году там произошли события, которые несли антироссийскую риторику, то один тбилисский ресторан на волне националистических настроений сделал для русскоговорящих посетителей наценку в 20%. И выставили себя полными дураками.

Тот самый ресторан

Дело в том, что ресторан был туристическим. Они предлагали грузинскую кухню на современный лад. Не могу сказать, что это было что-то выдающееся, но многим нравилось. Местные жители туда практически не ходили, так как и цены там были туристические. Но среди гостей столицы ресторан пользовался большой популярностью, так заведение было хорошо распиарено.

И вот в один прекрасный момент, если официант слышал от гостей русскую речь или просто думал, что люди приехали из России, то счет был на 20 процентов выше. Если кто-то возмущался, то выходила хозяйка заведения и вела себя довольно агрессивно.

Как вы думаете, что произошло с этим рестораном? Буквально за неделю его рейтинги просто обрушились, а все социальные сети заполнились негативными комментариями. Из модного туристического места, которое входило в гастрономические путеводители по Тбилиси, ресторан превратился в «забегаловку нацистов». Причем под раздачу двадцати процентов пропадали не только россияне, но и украинцы, белорусы и вообще все, кто использует русскую речь.

В ресторане пытались изменить ситуацию — через пару недель перестали брать «русскую наценку» и хозяйка через прессу пыталась принести извинения, но было уже поздно — клеймо нацистов закрепилось навсегда. А потом и вообще поток туристов иссяк и пандемия началась..

Сейчас ресторан вроде бы работает — начал заигрывать с веганами (таких заведений в Грузии мало), но очень сомневаюсь в их перспективах после окончания пандемии. Вот так своей политической (и не только политической) дуростью можно убить собственный бизнес. Да и нацистам на самом деле не место в цивилизованном мире.

Есть древняя поговорка северных славян — «Лучше торговати, чем воевати»