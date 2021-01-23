Мнение: Китайский захват мировой торговли, грузооборот портов и усложнение покупок за границей

23.01.2021, 20:44, Разное

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1. Две карты, которые многое говорят о том, как изменился мир за прошедшие 20 лет. На первой показаны страны, которые покупали больше товаров у США (синим) либо у Китая (красным) в 2000 году. На второй – то же самое, но уже в 2019 году. Совершенно очевидно, что именно Китай теперь является главной мастерской и сильнейшей экономикой планеты.

Короткий комментарий Кримсона Альтера по поводу этого разительного контраста:

https://t.me/crimsondigest/1244

Внимание, вопрос: насколько устойчивой является система, в которой основной валютой <…> всё ещё является американский доллар (т.е. наследие реальности образца 2000 года), а международная торговля выглядит как на карте из 2019? <…>

И, кстати, многочисленные тексты на тему “юань не заменит доллар” – мимо кассы. Римскую империю не заменила “Конкурирующая Римская империя”. Просто старая Римская империя сгнила, пытаясь девальвированной (порченой) монетой оплатить хлеб и зрелища для своего взыскательного плебса.

Судя по подписям к карте 2019 года, американцы ещё пытаются как-то бороться. Они «переманили» к себе Францию, Австрию и ещё несколько менее значимых стран, тогда как на сторону Китая в тот год перешла одна только многострадальная Венесуэла.

Проблема в том, что Джо Байден начал уже выполнять свои обещания. Бизнесу в США будет теперь ещё менее комфортно, и Китаю, следовательно, достаточно просто не делать запредельных глупостей, чтобы с гарантией выиграть у Америки экономическую гонку.

2. Коллега genby приводит итоговые данные по работе российских портов в прошлом году:

https://genby.livejournal.com/894406.html

Грузооборот морских портов России в 2020 году снизился на 2,3%. Это не так много. Гораздо хуже, то что не было обычного роста на 30-40 млн тонн. В результате выросло отставание от Федеральной программы “Развитие транспортной системы России 2010-2021. Коронавирус почти не повлиял на грузооборот, точнее повлиял косвенно. На 15% снизились объемы экспорта сырой нефти – 235,1 млн тонн. И на -5% нефтепродуктов до 142,6 млн тонн, из-за решения ОПЕК+ в начале этого года. Компенсировали это падение: уголь (+7,1%), зерно (+30,3%) и руда (+47,8%) Все остальное показало незначительный рост. В следующем году подобного падения не будет, и возможно наверстаем наливные грузы.

Больше всего снизился грузооборот в арктическом бассейне на 9%. Остальные показали разнонаправленную динамику. Вырос Каспийский бассейн, начинает работать Транспортный коридор Север-Юг. Вырос Дальневосточный бассейн, Китай не сбавлял обороты. На Черном море ввод грузового сообщения Крымского моста, снова снизил объемы Керчи и окружающих портов.

Таким образом, за исключением нефтяных перевозок, в этой сфере у нас всё более менее благополучно. Ну а ставить рекорды по экспорту подешевевшей нефти было бы не самым лучшим решением.

3. Минфин продолжает усложнять россиянам покупку вещей за границей:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/zhestche/

Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в ЕАЭС могут снизить до 50 евро и десяти килограммов в случае повторного въезда в течение месяца. Предложение усложнить покупку товаров за рубежом принадлежит Минфину России, проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для поездок раз в месяц стоимость беспошлинного ввоза с 1 июля 2021 года не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а вес груза должен быть меньше или равен 25 килограммам.

В прошлом году россиянам изменили правила покупки товаров за границей в интернет-магазинах. Ценовой порог беспошлинного ввоза снизился в 2,5 раза, до 200 евро за посылку.

Постсоветские «челноки» из 1990-х тихо плачут от ностальгии.