СБУ отрицает информацию о побеге Нескоромного в наручниках

23.01.2021, 20:43, Новости дня

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Служба безопасности Украины отрицает информацию о розыске бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Об этом на брифинге сказал начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Представитель СБУ подтвердил, что вчера задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.

Ведомство отрицает, что задержан еще один подозреваемый – экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный.

“Не соответствует действительности информация, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места преступления”, – отметил Булич.

Представитель Офиса генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка заявил, что подозреваемому Расюку инкриминируют подготовку покушения на сотрудника правоохранительного органа.

“В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение”, – добавил он.

22 января главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы Службы безопасности Ивана Баканова.

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