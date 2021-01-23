Бельгия запретила своим гражданам выезжать на отдых за границу до марта

23.01.2021, 20:43, Новости дня

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Бельгия запретила жителям отдыхать за границей до марта, чтобы ограничить распространение новых вариантов коронавируса и избежать смертельной третьей волны COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Александра де Кроо.

Правительство запретило въезд и выезд из Бельгии с целью отдыха или туризма с 27 января по 1 марта. Власти страны хотят избежать повторения прошлой зимы, когда бельгийцы отправились на горнолыжные курорты во время отпусков и привезли с собой коронавирус. На Рождество и Новый год 160 тысяч жителей Бельгии проигнорировали совет правительства и поехали за границу.

Запрет не касается тех, кто пересекает границы с целью важных поездок, например, по работе или для лечения, уточнил де Кроо.

По словам премьер-министра, в Бельгии один из самых низких показателей заражения коронавирусом в Европе, но опасность не исчезла и необходимо “скорректировать меры, чтобы избежать третьей волны”.

Бельгия ужесточит правила для прибывающих из Великобритании, Южной Африки или Южной Америки. По Де Кроо сказал, что парикмахерским и салонам в Бельгии могут разрешить работать с 13 февраля, но при соблюдении более строгих ограничений.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания COVID-19, в Бельгии по состоянию на 23 января зарегистрировали почти 690 тыс. зараженных коронавирусом. Умерли от COVID-19 20,6 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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