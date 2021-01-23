 

В приложении московских госуслуг обнаружена серьезная уязвимость

23.01.2021, 20:42, Новости дня
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Как стало известно, недавно специалисты из компании Postuf обнаружили серьезную уязвимость в приложении госуслуг Москвы. По словам экспертов по кибербезопасности, «маленький недостаток» программного обеспечения поставил под угрозу сохранность личных данных огромного количества жителей столицы.

К счастью, ошибку в программе вовремя заметили у уже исправили. Однако некоторое время хакерам достаточно было знать только номера мобильного телефона, чтобы открыть личный аккаунт жертвы.

Далее злоумышленники могли не только копировать данные, но и менять их по своему усмотрению, завладевая имуществом или личными средствами москвичей. Наибольшие риски возникали для владельцев гаджетов на ОС Android.



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