 

Возможно, LG Electronics продаст свое мобильное подразделение

23.01.2021, 20:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не исключено, что компания LG Electronics из Южной Кореи примет решение продать свое мобильное подразделение. Как сообщают компетентные источники, вопрос как раз находится на рассмотрении менеджеров.

Проблема в том, что производство мобильных устройств под брендом LG вот уже 23 квартала подряд приносит одни убытки. Компания опубликовала по этому поводу официальное заявление, в котором сказано, что финансовые потери достигли уже 4,5 млрд долларов.

Поскольку мобильное подразделение стало настоящей обузой для производителя-гиганта, от него целесообразно избавиться. Хорошо бы при этом найти достойного покупателя, который хотя бы отчасти компенсирует убытки компании и сохранит выпуск мобильником LG.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

25.10 / Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

30.07 / Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

10.08 / Премьер Польши инициировал внеочередной саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

22.01 / Белый дом пригласил на работу программистов зашифрованным письмом

25.06 / Жители Алтайского края перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением

28.11 / Рыболовное судно и сухогруз столкнулись у берегов Японии

24.06 / МВФ прогнозирует падение российского ВВП

13.07 / “Хоть в России все х…ево, Украину мочит Вова”. Гордон посвятил песню “итальянскому партизану” Соловьеву

27.10 / JT – несмотря на своё прошлое, Япония отказалась подписывать Договор ООН о запрещении ядерного оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска