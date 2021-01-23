Возможно, LG Electronics продаст свое мобильное подразделение

23.01.2021, 20:42, Новости дня

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Не исключено, что компания LG Electronics из Южной Кореи примет решение продать свое мобильное подразделение. Как сообщают компетентные источники, вопрос как раз находится на рассмотрении менеджеров.

Проблема в том, что производство мобильных устройств под брендом LG вот уже 23 квартала подряд приносит одни убытки. Компания опубликовала по этому поводу официальное заявление, в котором сказано, что финансовые потери достигли уже 4,5 млрд долларов.

Поскольку мобильное подразделение стало настоящей обузой для производителя-гиганта, от него целесообразно избавиться. Хорошо бы при этом найти достойного покупателя, который хотя бы отчасти компенсирует убытки компании и сохранит выпуск мобильником LG.