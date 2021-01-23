 

Мнение: Аксенов привился от коронавируса

23.01.2021, 20:36, Разное
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Глава Крыма Аксенов привился от коронавируса.
Само собой процесс снимали на фото и видео, чтобы показать, что вакцина безопасна.

Хотя вакцина уже доступна (в Крыму и Севастополе несколько тысяч человек уже укололись), более массовая вакцинация в Крыму и Севастополе начнется с февраля, когда на полуостров завезут дополнительные партии вакцины.Полагаю, что где-то в марте и я сгоняю на укол.
Как показала недавняя тема про прививки, некоторые читатели уже привились в своих регионах и вроде пока что без серьезных осложнений.

Источник: Colonel Cassad



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