Мнение: Аксенов привился от коронавируса

23.01.2021, 20:36, Разное

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Глава Крыма Аксенов привился от коронавируса.

Само собой процесс снимали на фото и видео, чтобы показать, что вакцина безопасна.

Хотя вакцина уже доступна (в Крыму и Севастополе несколько тысяч человек уже укололись), более массовая вакцинация в Крыму и Севастополе начнется с февраля, когда на полуостров завезут дополнительные партии вакцины.Полагаю, что где-то в марте и я сгоняю на укол.

Как показала недавняя тема про прививки, некоторые читатели уже привились в своих регионах и вроде пока что без серьезных осложнений.

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