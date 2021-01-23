Мнение: Прозрение Галковского, или Похож ли Трамп на актера Винокура

23.01.2021, 20:34, Разное

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Очередная смешная история из серии «бодался русский теленок с как бы искусственным как бы интеллектом»: Дмитрий Галковский наконец обиделся на Фейсбук. Предыстория такова: Галковский в середине «десятых» сбежал из ЖЖ (где он за 15 лет вырос в заметное явление русской блогосферы) и, казалось, на старости лет захотел полностью переключиться в стендапера – запустив свой блог с переодеваниями на Ютубе.

Такая перемена участи была воспринята многими его поклонниками неоднозначно (например, не все оценили такую «фишку», что, по мнению Галковского, «говорящая голова» на экране должна – для оживления монолога – непременно не только говорить, но еще и что-нибудь обязательно есть и пить, максимально смачно чавкая и прихлебывая). Люди, привыкшие Галковского читать, все же ждали возвращения блудного сына обратно к эпистолярному жанру (ибо что такое блог, как не письма широкому кругу читателей о всякой всячине?). И он действительно не выдержал: сначала завел себе канал на Телеграме, а потом проследовал все-таки путем Крылова и Холмогорова – сделал блог на Фейсбуке. Это случилось весной прошлого ковидного года: можно сказать, что ковид пришел в Россию, а Галковский объявился на Фейсбуке.

И пришел «всерьез и надолго», не уставая при этом при всяком подходящем случае проклинать ЖЖ – как среду невозможно токсичную, нетерпимую, хамскую, населенную невыносимыми «жжистами», в которой он, как выяснилось, все 15 лет пребывания нереально страдал от непонимания и того же хамства. Ожидалось, по всей видимости, что Фейсбук явит «токсичному ЖЖ» разительный контраст.

Я, как и многие, только молча дивился такой (странной в почтенном, умудренном опытом, многодетном отце семейства) наивности. Оставалось только дождаться, когда новоявленный фейсбукер поймет, куда он попал и что такое НА САМОМ ДЕЛЕ «токсичная среда». И было более чем ясно, что Галковскому, с его-то эпатажным стилем, долго ждать не придется.

Первую оплеуху, надо отдать Цукербергу должное, Фейсбук выписал «мэтру» почти сразу: уже через месяц после запуска он снес его пост о Лимонове. Галковский, однако, предпочел держаться бодро и не придал этому значения; даже стал взывать к цукерберговским роботам точно в духе «произошла чудовищная ошибка»:

«Удалили мой текст о Лимонове. Типа оскорбляю. А в чем оскорбляю? В том, что Лимонов гомосексуалист? Сейчас это не оскорбление, а скорее комплимент. Человек может это скрывать, типа личная жизнь. Но Лимонов афишировал. Или дело в том, что я его сравнил с персонажем “Молчания ягнят” – так это французский импрессион, которым Лимонов занимался всю жизнь. Это его амплуа. Покойный был бы польщен. Уважаемая редакция, объясните в чем ошибка, чтобы не допускать впредь. Для меня это большая Потеря. Я так радовался, что имею возможность писать свои скромные тексты на вашем замечательном ресурсе. У меня сегодня еще был текст написан, а теперь не могу опубликовать, волнуюсь»

И далее, следующим постом – еще более трогательное:

«проведенный эксперимент со всей наглядностью показал, что внутри нехороших фейсбуковских роботов сидят хорошие фейсбуковские люди. Которые, скрываясь в карнавальном костюме в виде картонной коробки, хотят помочь миллиарду пользователей правильно излагать свои мысли. А заодно – исправить в их головах мысли неправильные. Намерение похвальное и в своей наивности даже трогательное»

Лимоновым, понятно, дело не ограничилось – потом удалили еще пост, потом стали и потихоньку банить – на день, на недельку… Я в тот момент Галковскому искренне сочувствовал – сам через это проходил и помню, насколько дико такое воспринимается после ЖЖ-шной то вольницы! По контрасту – это как избалованный домашний ребенок попадает в детский оздоровительный концлагерь…

Галковский не падал духом и находил во всем происходящем с ним элемент то случайности, то чьей-то злой воли (например, МОЕЙ – я писал осенью о той его смешной попытке свалить с больной головы на здоровую).

Наконец, в декабре Галковский вообще из ФБ исчез. Общественность терялась в догадках – то ли заболел, то ли забросил блог и решил опять вернуться исключительно к стендапу… Оказалось – сидел в месячном бане, и вышел из него злой как черт. После чего выдал пост уже по адресу фейсбука, полный боли, тоски и разочарования:

«Меня заблокировали на месяц за одну фразу. Я лежал в больнице с ковидом и у меня был только айфон. Решил писать в фейсбук почаще. И написал, что Трамп похож на актера Винокура. Это было сочтено наглым попранием основ человеческого общежития (что-то в этом роде прислали, лень уточнять). Я очень огорчился. Не из-за бессмысленного и подлого оскорбления, и не из-за хамства по отношению к законопослушному пользователю – видел я за свою жизнь многое и в тысячу раз похлеще. Я огорчился из-за своего непрофессионализма. Бодаются с платформой обычно всякого рода солженицыны. Профессионалы обходят цензурные углы в любых условиях – большей частью это несложно. Но вскоре фейсбук заблокировал самого Трампа, и я насчет профессионализма успокоился»

Вон оно как! По-своему это даже довольно мило: оказывается, Галковский, сбежавший из ЖЖ (по факту самой свободной площадки во всем мировом Рунете на сегодня), всерьез полагал себя настолько умным и хитрым, что типа без труда сумеет обмануть разом и всю породу бешеных модераторов ФБ, и бесчисленные орды кляузников, норовящих «обидеться» на каждый чих. Ну как же – он ведь Профессионал!

Любопытно глянуть, каким образом хитрый многодетный папа рассчитывал «водить за нос» следящие алгоритмы Мордокниги. Вот его комментарии из одного из ранних постов – когда он был в ФБ первый месяц:

«я и появился в фейсбуке – поддержать хороший ресурс в трудную минуту. Уверен, что за последний месяц благодаря моей активности добавилось пара сотен “фейсбукчан”. Буду и впредь помогать Цукербергу и его команде».

«Будут удалять? Не верю! Начальство разберется».

«Не может быть. Фейсбук находится под эгидой великой американской демократии. Американский народ славится своей УНИКАЛЬНОЙ терпимостью и гостеприимностью. Ошибки бывают, но я верю, что американцы разберутся. Они справедливые!»

«То что в Варшаве модераторы обиженные и злые – не верю. Это клевета. Гостеприимный польский народ славится своей толерантностью. А какие у него замечательные танцы: полька, мазурка, полонез!»

«украинцы и прибалты – известные добряки. Опять же танцы. Вы видели прибалтийские хороводы? И Платон бы позавидовал. А краковяк? Это ведь не только польский, но и украинский танец».

«Индусы построили самую великую демократию мира. Об уме и толерантности этого народа (точнее великого содружества народов Индостана) ходят легенды».

(в ответ на коммент о «какой-то гниде, которая на вас настучала») «Не гнида, а лицо с повышенной социальной ответственностью. В данном случае человек, к сожалению, ошибся. Но мы все равно должны быть ему благодарны. Мир погибнет от равнодушия. Видите, как сейчас весь мир сопротивляется эпидемии? Это потому что в мире много людей доброй воли».

(апрель 2020)

И т.д., в том же духе бравого солдата Швейка. По мне, так все это очень трогательно – даже учитывая трудный, мягко говоря, характер самого Галковского. Все-таки тут мы видим противостояние «умного и хитрого», но все же человека – и бездушного Чужого, чьи понятия с человеческими вообще никак не соотносятся (и, стало быть, милые шуточки и сарказмы таким организмом просто не воспринимаются). Конечно, человек обречен на поражение, и неважно, что он станет делать – «бороться» ли с машиной, льстить ли ей, пытаться ли ее «обмануть».

Фейсбук, для любого мыслящего блогера – это своего рода «территория смерти», глубоко враждебная человеку. Важно понимать, что любая такая территория (как и, наверно, любая соцсеть) человека только терпит, и только до поры. Умаслить и заболтать ее нельзя, смерть может прийти в любой момент и по любому, самому нелепому поводу. Такая, можно сказать, «Зона» из Стругацких.

И в одном из последних постов Галковский, наконец, избавляется от иллюзий:

«Считается, что мы живем в эпоху огосударствления интернета. Мол, возникла зона, свободная от государственного контроля, где каждый мог лепить кто во что горазд (и таки лепил), потом государства перегруппировались и нанесли ответный удар. Сейчас за любой чих в неправильную сторону человека могут стереть до степени «нет и не было». Примеры крушения репутаций, а то и уголовных преследований за реплику в частном блоге приводить не буду – они общеизвестны. Апофеозом контроля над интернетом стал бан действующего президента США.

Но на самом деле удаление из интернета хромого Дональда свидетельствует ровно об обратном. Само по себе политическое бытие Трампа было следствием крайнего ослабления государственных институтов. Образ президента (неизбежно сакральный) был низведен до степени буффонады. А мгновенное удаление Трампа из мира информации показало, что государства больше нет. Конечно, фейсбук и твиттер это структуры, в очень значительной степени контролирующиеся государством. Но этот контроль весьма относителен… новый строй, который приходит на смену капитализму и социализму – это анархизм. Мы присутствуем при первом этапе великой анархической революции.

В конечном счете, один человек может уничтожить фейсбук. Это колосс на глиняных ногах, и при взрывном росте виртуального сектора экономики ничего другого быть не может. Мегакорпорации еще более уязвимы, чем государства, и очень скоро они в этом убедятся наглядно.

То есть борьба между пользователями и модераторами только начинается».

Дай-то бог.