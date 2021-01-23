 

При Байдене во внешней политике США сохранится курс администрации Трампа – журналистка Кимберли

23.01.2021, 20:20, Разное
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На протяжении избирательной компании Джо Байден декларировал политический курс, который во многом является противоположным тому, что делал Дональд Трамп. При этом есть определенные пункты внешнеполитической повестки, остающиеся актуальными и при новоизбранном президенте США.

Журналистка и писательница Маргарет Кимберл прояснила, что Байден намерен отменить указы Трампа по сокращению регулирования экономики. При этом политик придерживается политики жесткой экономии. По этой причине лидер демократов откажется от правительственных программ.

Кроме того, по мнению Кимберли, в том или ином виде продолжится политика неолиберализма. Стоит отметить, что левые силы перестанут быть частью оппозиционного сектора.

Во внешней политике больших изменений ожидать не стоит, отметила эксперт. Так, к примеру, можно быть уверенным в том, что резкая критика Китая в вопросе геноцида уйгуров продолжится.

Напомним, Джо Байден официально вступил в должность президента США. Новый глава Белого дома уже отменил ряд указов Трампа, которые подвергались осуждению со стороны леволиберальной части общества.



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