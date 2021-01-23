Оказавшиеся на акции в Калуге дети приходили поснимать для соцсетей

23.01.2021, 20:03, Новости дня

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Большинство из детей, которые пришли на несанкционированные акции в Калуге снимали на мобильные телефоны происходящее вокруг и пришли из любопытства, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Коробова Ольга Владимировна.

«Наши дети порой разумнее взрослых. Количество подростков в сквере было невелико. Большинство из них по привычке снимали на мобильные телефоны происходящее вокруг и по их же словам, пришли из любопытства», – написала Коробова в своем Instagram.

При этом она отметила, что сложнее объяснить поведение некоторых взрослых. «Вот, превратили малолетнего ребенка в агитационную куклу. Некоторые просто пришли на несанкционированное собрание вместе с маленькими детьми. Уважаемые взрослые, это все не семейный поход в кинотеатр!», – сказала омбудсмен. Коробова подчеркнула, что странно и тревожно видеть подобное поведение. «Очевидно, что организаторы подобных собраний не заботятся о здоровье и безопасности детей. Но это не снимает с родителей и просто взрослых граждан безусловной ответственности за это», – подчеркнула она.

По ее словам, выходить на несанкционированные митинги и собрания вместе с малолетними – «это ничем неоправданный риск». «Не заниматься просвещением и воспитанием своих детей – такой же риск. Если родители не ставят в приоритет безопасность ребенка, то становится непонятно в каком виртуальном мире они живут. Заботьтесь о детях и берегите их!», – заключила Коробова.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.