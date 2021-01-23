Мнение: География

23.01.2021, 20:02, Разное

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География протестных акций растет по мере того, как день проходит часовые пояса. Количество людей, протестующих против криминального воровского режима, тоже растет. Власть реагирует как обычно – нервно и неадекватно.

К Москве подтягивают бронетехнику. Кстати, вот эта часть меня всегда удивляла. Как именно намерены использовать бронемашины против толпы? Давить? Стрелять? Если нет – то в чем тактическое преимущество ввода бронемашин в город? С тем же успехом можно ввести танки "Армата", смеющиеся Искандеры и прочие аналоговнеимеющие Цирконы о 28 Махов в плотных слоях атмосферы.

Камуфлированный БТР на улице – это, скорее, из области психологии. Напугать одних и вселить уверенность в других. Лиговская шпана вытаскивает из штанов с пузырями на коленках левольверт без патронов. Гля, шо у меня есть, не подходи ко мне, я нервный.

В жизни, как в шахматах: тронул – ходи. Или не трогай. Выводишь на улицу технику – применяй. Или не выводи. Достал оружие – стреляй. Или не доставай. Сам факт демонстрации неадекватного силового ответа – это уже очевидный признак неуверенности и страха. Странно, что такие простые вещи не приходят бандитам в их головы. Прочистили бы их ёршиком за 600 евро, что ли…

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