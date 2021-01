Боррель выразил сожаление по поводу задержаний в России на акциях в поддержку Навального

23.01.2021, 19:54, Новости дня

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель у себя в Twitter выразил сожаление о непропорциональном применении силы против участников протестов в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

“С тревогой следим за развитием событий в России. Я выражаю сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи”, – написал Боррель.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.

We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2021

Глава европейской дипломатии пообещал обсудить дальнейшие шаги в связи с протестами в России с министрами иностранных дел на заседании Совета Евросоюза в понедельник, 25 января.

В России 23 января на акции протеста в поддержку Навального вышли десятки тысяч человек. Митинги проходят более чем в 80 городах по всей стране, задержаны уже более 1600 человек.

Точное количество протестующих в регионах неизвестно, но, по наблюдениям “Медузы”, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга на митинги в поддержку Навального раньше не выходило так много людей.

В Москве, по оценке Министерства внутренних дел РФ, на Пушкинской площади собралось порядка 4 тыс. человек, однако Reuters пишет о как минимум 40 тыс. участников. Более 1 тыс. протестующих было на акциях во Владивостоке и в Хабаровске. Задержания сопровождаются применением силы.

Протесты в России. Акция “Свободу Навальному!”. Уже задержаны больше тысячи человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

